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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رئيس جامعة سوهاج: الصعيد كان مهمشًا قبل تولي الرئيس السيسي الحكم

السيسي
السيسي

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنّ الدولة المصرية نجحت في مواجهة العديد من الأزمات العالمية، وتستطيع عبور الأزمة الاقتصادية الحالية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وأضاف حسان النعماني، خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الصعيد كان مهمشا منذ سنوات فائتة إلى أن جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأولى اهتماما كبيرا بإدخال الخدمات والمرافق العامة إلى محافظات الوجه القبلي، ومن ضمنها سوهاج التي شهدت تطويرا كبيرا في البنية التحتية والمشروعات الخدمية والطرق والكباري.

 

وأوضح رئيس جامعة سوهاج، أنّ مشروع حياة كريمة قدم الكثير من الخدمات للصعيد، كما ساهمت المحاور والطرق الجديدة في تسيير الحركة والتنقل بين المدن والمراكز، مشيرا إلى أن مستشفى سوهاج الجامعي يقدم خدمات عالية الجودة للمواطنين بعد افتتاحه في عهد الرئيس السيسي.

 

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