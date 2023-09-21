بعد تراجعه عن تسونامي.. العالم الهولندي يثير الجدل بتنبؤاته عن الزلازل

أثارت تصريحات العالم الهولندي هلع العالم وبالتحديد عدد من الدول عما ما ستؤول له الأيام القادمة، عقب تحذير عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، عن احتمال حدوث نشاط زلزالي قوي خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي صدقت فيه تنبؤاته تارة بعد الأخرى كحال زلزالي تركيا والمغرب.

و نشر العالم الهولندي تغريدة حذر فيها من نشاط زلزالي أقوي خلال الأيام القادمة، وكتب فيها ” كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم”، عقب الاقتران في الفترة بين ١٩ إلى ٢١ سبتمبر وربما بعدها .

الأمر سيء للغاية

وتابع العالم الهولندي "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية.

وكانت تنبؤات اصابت في العديد من المرات، بعد توقعه بالزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية في 6 فبراير الماضي، والذي تسبب في سقوط أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى والمشردين. وقد توقع هوغربيتس وقوع ذلك الزلزال قبل حدوثه بثلاثة أيام.

كما أثار عالم الزلازل الهولندي الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية، خاصة بعد أن تبين أنه قد تنبأ بوقوع زلزال كبير قبل أيام من زلزال المغرب، الذي وقع فجر 9 سبتمبر وتسبب بمقتل وإصابة الآلاف. وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 7 درجات جبال الأطلس الكبير في المغرب منذ نحو الأسبوعين، وحصد أرواح نحو 3000 شخص وتسبب في إصابة وتشريد الآلاف.

لم أقل إن هناك تسونامي



وكان الزلزال هو الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ عام 1960 والأقوى الذي تشهده البلاد منذ أكثر من قرن.

وبحسب تقرير نشرته قناة العربية، فأن العالم الهولندي بالغ تلك المرة بعد إشارته إلى تسونامي محتمل وتم تناقل الخبر بكثافة، وربما هذا ما دفع هوغربيتس للتغريد بالقول: "أنا لم أقل إنه سيكون هناك تسونامي الأسبوع المقبل، إن شرحي يهدف فقط إلى رفع مستوى الوعي العام"،

ليشير التقرير المنشور إلى أن العالم بالغ في توقعاته هذه المرة بتحديد قوة الزلزال ووقته.

