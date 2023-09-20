تنبؤات العالم الهولندي تصدق من جديد .. وزلازل متوقعة في تلك المناطق

عقب زلزال مصر ..

في واقعة جديدة .. برهن وقوع زلزال مصر اليوم على صدق تنبؤات العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، حيث سجلت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية مع فجر اليوم زلزال بالقرب من الأراضي المصرية وبالتحديد على بُعد 265 كيلو مترًا شمال غرب مرسي مطروح.

وكشفت الشبكة القومية للزلازل أن هذه الهزة الأرضية مصدرها لم يكن من داخل الأراضي المصرية، وإنما كان داخل الأراضي الليبية، لتعود إلى الأذهان تحذيرات العالم الهولندي الأخيرة بشأن تلك الزلازل..

تنبؤات العالم الهولندي عن مصر



وكان العالم الهولندي حذر خلال الساعات القليلة الماضية من أجل الحديث عن حركة الزلازل والكوارث الطبيعية في العالم، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من زلازل عديدة في الفترة الأخيرة، وآخرها تحذير عن زلزال يضرب مصر.

كما غرّد العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأربعاء من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالتغريدات القصيرة "إكس" أو تويتر سابقًا، يحذر من نشاط زلزالي أقوى خلال الفترة المقبلة، حيث جاءت تغريدة العالم الهولندي كالآتي: " كما هو موضح في أحدث التوقعات، فإن تقارب الكواكب والقمر في يوم 19 الجاري يمكن أن يؤدي إلى نشاط زلزالي أقوى قادم".

وحذر هوجربيتس، من زلازل مستقبلية، بنشاط زلزالي أعلى من 6 إلى 7 درجات علي مقياس ريختر، بالقرب من سواحل البرتغال أو إسبانيا أو المغرب، قائلًا انه قد يمكن أن تحدث بعض التجمعات من الزلازل القوية في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر تقريبا، مشيرًا إلى أن «الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر من المحتمل أن يصل النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 إلى 7 درجات.

دول منوطة بخطر الزلازل بحسب الهولندي

وأضاف العالم الهولندي خلال تصريحاته: "لكن ليس لدينا حتى الآن مؤشر واضح على المناطق الأكثر خطورة"، مشيرًا إلى أنه لربما لن يكون الأمر سيئًا للغاية".

وحذر هوغربيتس تحديدًا الدول المتواجدة بالقرب من السواحل، مثل البرتغال، وإسبانيا والمغرب، وكل من يكمن على الساحل، لأنه قد يكون هناك نشاط زلزالي كبير قد يؤدي إلى كارثة.

وحدد العالم الهولندي الأماكن المنوطة بالخطر قائلًا: "إذا كنت بالقرب من سواحل البرتغال، إسبانيا، أو المغرب، عليك أن تكون على بينة من الخطر الذي يكمن على الساحل فقد يكون هناك نشاط زلزالي كبير حقًا، وإذا حدث ذلك فسوف ينتج عنه تسونامي".