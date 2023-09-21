ختام فعاليات البرنامج التدريبي الخاص باللوائح والقوانين بصحة القليوبية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية، فعاليات البرنامج التدريبي الخاص باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأقسام الطبية والذي استمر لمدة خمسة أيام متتالية بمقر النقابة العامة لصيادلة القليوبية ، بالتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية لتدريب 50 متدربًا على مستوى الإدارات والمستشفيات، على برنامج القوانين، واللوائح، والقرارات المنظمة للعمل، لمقدمي الخدمة الطبية.

وأقيمت الدورة التدريبية، برعاية وتحت إشراف الالدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية. وبالتنسيق مع الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس قطاع مكتب الوزير وإشراف الدكتورة إنعام صبحى على مدير عام الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير..

وقام بالتدريب مدربين من الإدارة العامة للتفتيش الفنى بقطاع مكتب الوزير.

وتناول التدريب موضوعات متنوعة،منها التسجيل الطبى والملفات الطبية ومكافحة العدوى والجودة بالمستشفيات، وإدارة وتداول الادوية بالمستشفيات، والتجهيزات الطبية وصيانتها وتكهينها طبقاً للوائح والقوانين المنظمة، وقانون الخدمة المدنية ٨١ الإجازات والجزاءات، ولائحة المخازن والنماذج المتعلقة بالدورة المستندية للصرف والإضافة والاسترجاع من المخازن والصحة والسلامة المهنية.

واستهدف البرنامج التدريبي مختلف التخصصات في المناصب الإشرافية وجميع مقدمي الخدمة الصحية ( اطباء بشري - أطباء الأسنان - صيادلة - أطباء العلاج الطبيعي -التمريض -الإداريين والفنيين )

وفى ختام التدريب اليوم ، تم توزيع شهادات إتمام الدورة التدريبية على 50 متدرب من جميع الإدارات الفنية والإدارية والصحية والمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالقليوبية ،حبث جاء ذلك في وجود الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة ،والدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية والدكتورة أنعام صبحي مدير الإدارة العامة للتفتيش الفني بقطاع مكتب الوزير ، والدكتورة حنان عبدالمنعم مدير إدارة التدريب ، والدكتورة فاطمة الدسوقي مساعد مدير إدارة التدريب بالمديرية، ومجموعة من فريق التفتيش الفني بالوزارة..

ويشرف وكيل الوزارة بتسليم الشهادات للسادة المتدربين ، بعد سماع آراءهم في الدورة التدريبية ومقترحاتهم لموضوعات التدريبات القادمة..

وأكد وكيل الوزارة، بالتنسيق التام مع الدكتورة أنعام صبحي وفريقها المعاون علي إعادة نفس البرنامج التدريبي بالقليوبية خلال الفتره القادمه واتاحه الفرصة لعدد أكبر من مقدمي الخدمة الصحية ،للاحتياج الشديد لمثل هذه الدورات للاستفادة منها مما يساعد على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. حيث أكد وكيل الوزارة أن القليوبية ستقع في مكانة متميزة في برامج التدريب المختلفة سواء علي مستوي الشِق الإداري أو الفني، وأن برامج الدورات التدريبية تُعد من أهم المحاور الأساسية في خطة العمل لسيادته لرفع كفاءة جميع العاملين القطاع الطبي علي مستوي المحافظة.