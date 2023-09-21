رئيس جامعة أسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس؛ قاعة المعارض (A) الملحقة بالمطعم المركزي؛ للوقوف علي جاهزيتها؛ لاستقبال طلاب كلية الفنون الجميلة، والانتهاء من أعمال التجديد القائمة بها، قبل انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م.

رافق رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة و وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، وكان في استقبالهم الأستاذ مصطفى شعيب مدير مجمع الخدمات بالجامعة، والأستاذ محمد فوزي أمين المدير المالي والإداري بالإدارة العامة لشئون التغذية.

وقال الدكتور المنشاوي، إن قاعة المعارض تم تخصيصها؛ لدراسة المواد الهندسية لطلاب كلية الفنون الجميلة، والتي تستلزم دراستها توافر مرسم هندسي ذي مساحة واسعة، وذلك في إطار خطة الجامعة الهادفة إلى استغلال كافة وحدات ، ومرافق الجامعة، وتعظيم الإفادة منها في خدمة أبنائها الطلاب، مشيداً بما تتمتع به من إضاءة جيدة، وتهوية مناسبة، وهو ما يلائم طبيعة المقررات الدراسية لطلاب الكلية، وتوفير مناخ علمي؛ يدعم تنمية الإبداع، والابتكار، ويساعد علي نشر قيم الفن، والجمال.

ومن جهته، أكد الدكتور خالد صلاح عميد كلية الفنون الجميلة؛ أن تخصيص القاعة لكلية الفنون الجميلة؛ يأتي في إطار دعم الجامعة غير المحدود للعملية التعليمية بالكلية، وتوفير قاعات للتدريس، وأداء الامتحانات، وإقامة المعارض الفنية، والمناقشات الخاصة بالكلية؛ استجابةً للزيادة في أعداد الطلاب المقبولين بالكلية؛ وذلك لحين الانتهاء من إنشاء مبنى الكلية؛ بمقر جامعة أسيوط بمدينة أسيوط الجديدة.

جدير بالذكر، أن كلية الفنون الجميلة من الكليات المنشأة حديثاً بالجامعة، والتي بدأت الدراسة بها خلال العام الجامعي ٢٠١٦ / ٢٠١٧م، وتمثل مصدراً للإبداع، وكياناً له دوره التثقيفي، والتنويري في المجتمع، وتضم أقسام : الجرافيك، والنحت، والتصوير، والديكور، والعمارة

رئيس جلمعة اسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

رئيس جلمعة اسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

رئيس جلمعة اسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

رئيس جلمعة اسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

رئيس جلمعة اسيوط يخصص قاعة المعارض لطلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط