زراعة الغربية تنظم يوم لحصاد الأرز الجديد سخا 302-303

نظمت مديرية الزراعة بالغربية، يوم حصاد مكبر لمحصول الأرز صنفى سخا سوبر ٣٠٢ .٣٠٣ وجاء يوم الحصاد ضمن احتفالات مديرية الزراعة بالغربية بأقتراب العيد القومي لمحافظة الغربية وعيد الفلاح، وذلك تحت رعاية المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

جاء ذلك الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقليه نائباً عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ونائبا عن رئيس مركز البحوث الزراعة، والدكتور خالد جاد ، الاستاذ الدكتور مجاهد عمار وكيلى معهد البحوث الحقلية، والدكتور حمدى الموافى رئيس المشروع القومى لتطوير الأرز الهجين والسوبر ، الدكتور محمد عطوه خليل مدير محطة بحوث سخا ، و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب سمير عيسى، والنائب عبد المنعم شهاب، والنائب ايهاب الهرميل

وشهد الحصاد تواجد عدد من مهندسى الإرشاد الزراعي ومديرى الإدارات الزراعية و مزارعى الناحية و ذلك بحقل محمد النقيب بقرية بوريك الحجر.



وبدء اللقاء بكلمة افتتاحية للدكتور خالد ابو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الذى رحب بالحضور وتحدث عن أهمية الارز كمحصول استراتيجى وعن الدور الذي تقوم به مديرية الزراعة لخدمة المزارعين.



‌واستكمل الدكتور علاء خليل الحديث عن أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقليه فى استنباط الأصناف الجديدة قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة وندرة المياة والملوحة والتغيرات المناخية.‌واشار الى دور الإرشاد الزراعى فى النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم إستنباطها حديثاً من كافة المحاصيل.

‌فيما تحدث الدكتور حمدى الموافى عن اصناف الارز سخا سوبر ٣٠٢ ،٣٠٣ وأوضح أن هذه الاصناف تتميز بالإنتاجية العالية وتتحمل الظروف الغير مواتية وقصير العمر حيث أن فترة النمو ١١٥ يوم ويحتاج إلى الرى كل ٨ ايام ومعدل استهلاكه من المياة أقل من ٤٠٠٠ متر مكعب وبالتالى فإنه يصبح مثله مثل أى محصول آخر له منافس في الدورة الصيفية من ناحية أستهلاكه في المياه وتصل إنتاجيته فوق ٥ طن للفدان بالمقارنة بالاصناف الاخرى وتتميز بإنتاج محصول عالي من قش الأرز حيث يستخدم كعلف للحيوانات لما يتميز به من إرتفاع نسبة البروتين والمواد الكربوهيدراتية والألياف مما يؤدي إلى إرتفاع قيمته الغذائية.



وأضاف أنه تم تقدير متوسط محصول الفدان للأرز والذي قدر بـ ٥.١ طن للفدان وأبدى النواب أعجابهم بالاصناف وقامو بتوجيه الشكر لقطاع الزراعه وعلى رئسهم وزير الزراعه لما شاهدوه من إنتاجه الاصناف الارز السوبر ٣٠٢، ٣٠٣ وتم فتح باب المناقشة معهم للإستماع إلى آرائهم وتم مناقشة خطة المديرية للنهوض بإنتاجية المحاصيل بالمحافظة والإستعدادات التي تم إتخاذها تجاه تسويق المحاصيل الصيفية في الزراعات التعاقدية وتوفير تقاوي القمح طبقاً للخريطة الصنفية لزراعة المساحة المستهدفة من محصول القمح .