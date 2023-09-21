الأوقاف تطلق مسابقة التحدث بالفصحى

تعلن وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة التحدث بالفصحى، مع رصد جوائز مالية عدة قيمتها مائة ألف جنيه على النحو التالي.



أولًا : جائزة مالية قدرها 25 ألف جنيه للفائز الأول بشرط الحصول على 80% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثانيًا : جائزة مالية قدرها 15 ألف جنيه للفائز الثاني بشرط الحصول على 75% فأكثر في الاختبار النهائي.

ثالثًا : جائزة مالية قدرها 10 ألف جنيه للفائز الثالث بشرط الحصول على 70% فأكثر في الاختبار النهائي.

رابعًا : عشرة جوائز مالية قدرها 5 آلاف جنيه بشرط الحصول على 65% فأكثر في الاختبار النهائي.

خامسًا : مجموعة كتب من إصدارات وزارة الأوقاف لكل من يجتاز المسابقة بشرط الحصول على 60% فأكثر.

اختبار تحريري في أساسيات علمي النحو والبلاغة



وتتضمن المسابقة اختبارًا تحريريًّا في أساسيات علمي النحو والبلاغة، واختبارًا شفويًّا في التحدث بالفصحى فحسب، وهي مفتوحة لكل من يرغب في التقدم لها من الأئمة والواعظات والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وغيرهم.



للاشتراك في المسابقة عبر الرابط التالي في موعد أقصاه 10 أيام من تاريخه:

