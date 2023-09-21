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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس مُتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

أصدرت النيابة العامة قرارا بحبس طالب وعامل بمخبز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون. 

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وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الإتجار فى النقد الأجنبي. 

ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بترويج العملات المالية المقلدة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (طالب) بحيازة وترويج العملات المالية المُقلدة بدائرة قسم شرطة الخليفة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته مبلغ مالــى (10 آلاف جنيه "مُقلدين").. وبمواجهته اعترف بحيازته للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها وأقر بتحصله عليها من (عامل بمخبز - مقيم بمحافظة الجيزة) مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته (مبلغ مالى "مقلد" - هاتف محمول).. وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها.

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