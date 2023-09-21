رئيس جامعة أسيوط يتفقد أعمال التطوير بنادي الجامعة لمتابعة

قام الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس؛ بزيارة تفقدية لنادي الجامعة؛ لمتابعة أعمال التطوير والتجديد، وذلك في إطار الاهتمام بمنشآت الجامعة، وتحديث بنيتها الأساسية.

واصطحب رئيس جامعة أسيوط، خلال جولته، الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حلمي الحفناوي المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو سيد سكرتير عام نادي جامعة أسيوط، والأستاذ محمد جابر مدير عام النادي، والمهندس شاهر محمود شكري منسق حدائق الجامعة، وبمشاركة لفيف من السادة العاملين بالنادي.

وخلال الجولة، تفقد الدكتور المنشاوي أعمال التطوير القائمة بالنادي، والتي شملت تقوية الإضاءة، وإضافة بعض النباتات، وأشجار الزينة؛ لحين الانتهاء من الديكورات التجميلية كاملةً، إلى جانب تجديد بعض المنشآت بالنادي، وإعادة صيانتها، موجهاً بالعمل بجدٍ وفاعلية؛ لاستكمال أعمال التطوير على نحو يليق بمستوى الخدمات المقدمة من الجامعة ؛ لكافة المترددين على الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على تنفيذ بعض التجديدات المرحلية لنادي الجامعة؛ حتى يؤدي النادي دوره على الوجه الأمثل؛ لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، مضيفا أن التجديدات تتضمن: تطوير المسجد، والمحلات التجارية، ومكتبة، وحديقة الأطفال، وذلك في إطار تطوير منشآت الجامعة، وتحديث بنيتها التحتية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عمرو سيد؛ إن أعمال التطوير داخل النادي؛ تتم وفقاً لعدد من المراحل المقرر تنفيذها خلال الفترة الحالية، والمقبلة؛ حيث يتم- حالياً- تطوير حديقة النادي، والعمل علي تزويدها بالممرات، والإضاءات التجميلية، مضيفاً أن التجديدات تشمل: تطوير البوابة، ومسجد النادي، ومكتبة الأطفال، والمحلات التجارية، وقاعة الأفراح، وحديقة الأطفال، وذلك بالتعاون المشترك بين إدارة الحدائق بالجامعة، وإدارة النادي.

رئيس جامعة أسيوط يجري جولة تفقدية لنادي الجامعة لمتابعة أعمال التطوير