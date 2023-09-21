فيوتشر يتفوق على فاركو بثنائية في أولى جولات الدوري

حقق فريق فيوتشر انتصارًا على نظيره فاركو بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.





جاء هدف فيوتشر الأول عبر اللاعب أحمد عاطف في الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الأول ، قبل أن يضاعف محمود رزق تقدم فيوتشر خلال شوط اللقاء الثاني.

وحصد فيوتشر أول نقاطه بالموسم الحالي من المسابقة.

تشكيل الفريقين ..

خاض فريق فيوتشر اللقاء بكل من

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - و محمود رزق - و خالد رضا - و عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: غنام محمد - و بابا توندي بيليو - و ناصر ماهر - و درامي كيجالي - و عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم : أحمد عاطف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود حمدي و مروان محسن و أحمد رفعت و طارق طه و محمد نصير و محمد فاروق و عمر السعيد و علي زعزع و محمد ربيعه.



بينما خاض فاركو اللقاء بكل من ..

حراسة المرمى: محمد شيكا

الدفاع: عبدالله بكري، محمود البدري، جيفرسون إنكادا، كنجسلي سوكاري

الوسط: محمود جهاد، محمود عماد، سيف تيري

الهجوم: عمرو جمال، رزقي حمرون، عزمي غومة.