موعد ثاني مواجهات الأهلي في كأس العالم لكرة السلة

يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي نظيره فرانكا البرازيلي في تمام العاشرة صباح غدٍ الجمعة بتوقيت القاهرة، في ثاني مواجهاته ببطولة كأس العالم التي تقام بدولة سنغافورة خلال الفترة من 21 حتى 24 سبتمبر الجاري.



تشهد فعاليات النسخة الحالية من البطولة العالمية مشاركة كل من: الأهلي - فرانكا البرازيلي - إيجنيتي الأمريكي - بون الألماني - جولدن بولز الصيني والمنامة البحريني.

فوز تاريخي للأهلي:

نجح الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي في تحقيق انتصار تاريخي على نظيره إجنايت الأمريكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس بنتيجة 82 - 76.

تضم بعثة الأهلي في البطولة كلًّا من: الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا

ومن اللاعبين كل من : سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.



أصبح الأهلي بهذا الانتصار أول فريق مصري يتمكن من تحقيق الانتصار خلال كأس العالم للأندية للسلة، كذلك أول فريق مصري يتمكن من التفوق على فريق أمريكي.

كما يعد انتصار الأهلي اليوم، هو الأول لفريق إفريقي على ممثل من دولة أمريكا في المونديال، كذلك أول تفوق لفريق عربي على فريق أمريكي بالمنافسات العالمية.