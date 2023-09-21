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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمد رمضان يكشف سبب تأجيل "جعفر العمدة 2" وعدم مشاركته بالسباق الرمضاني

محمد رمضان
محمد رمضان

أوضح الفنان محمد رمضان أسباب قراره عدم خوض السباق الرمضانى المقبل 2024، خلال تصريحاته أنه قرر تأجيل مسلسل "جعفر العمدة 2" إلى موسم رمضان 2025، كي يتفرّغ لفيلمه الجديد "أسد أسود".

محمد رمضان 

أبطال فيلم "أسد أسود"

فيلم "أسد أسود" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب، والمقرر البدء بتصويره فور الانتهاء من كل التفاصيل، خاصة أن مخرج العمل بدأ في ترشيح الممثلين الذين سيشاركون فيه.

كما أكد رمضان أن الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"، تأجّل كي يكون هناك وقت كافٍ لكتابة السيناريو وإضافة أحداث جديدة إلى القصة، لا سيما أن الجمهور متشوّق جداً للجزء الثاني.

من ناحية أخرى، حصد الفنان محمد رمضان جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية عن مسلسل "جعفر العمدة"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، وذلك خلال حفل الـ"موريكس دور".

مسلسل جعفر العمدة 

أبطال مسلسل "جعفر العمدة"

مسلسل "جعفر العمدة" حقق نجاحا جماهيريا كبيرا على مستوى العالم العربي، وشارك في بطولته: هالة صدقي، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، جوري بكر، طارق النهري، وضيف الشرف بيومي فؤاد، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.

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