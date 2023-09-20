محمد رمضان يعلق على تصالحه مع نوال الزغبي: «صافي يا لبن» (فيديو)

علق الفنان محمد رمضان، على تصالحة مع المطربة نوال الزغبي، خلال تكريمهما في مهرجان «موركس»، الذي اقيم في لبنان يوم الأحد الماضي.

ونشر رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، مقطع فيديو من كواليس الحفل وتصالحة مع نوال الزغبي وعلق قائلا: «صافي يالبن».

يذكر أن نشب خلاف بين الفنان محمد رمضان، والمطربة اللبنانية نوال الزغبي، بداية من حلولها ضيفة بأحد البرامج التليفزيونية، وبسؤالها عن رأيها في أغاني «رمضان» وعن إمكانية تعاونها معه في عمل غنائي قائلة: «أنا لما أعمل دويتو أعمله مع وائل كافوري أو عمرو دياب الناس الكبار أو معملش».

ليرد عليها «رمضان» وقام بنشر مقطع فيديو عبر حسابه بموقع «أنستجرام»، من أغنيته «نمبر وان» في إشارة من «رمضان» على نجاحه الساحق خلال الفترة الماضية وشعبيته الواسعة في الوطن العربي«.

أعمال محمد رمضان

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023.