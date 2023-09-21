الأهلي يعانق التاريخ بعد فوزه على إجنايت الأمريكي في مونديال السلة

تمكن الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي من تحقيق انتصار تاريخي على نظيره إجنايت الأمريكي، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في سنغافورة، بنتيجة 82 - 76.



بعثة الأهلي ..

وتشارك بعثة الأهلي في البطولة بتواجد كل من: الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا



ومن اللاعبين : سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

حقائق من انتصار سلة الأهلي ..

وبات الأهلي بهذا الانتصار أول فريق مصري يتمكن من الفوز خلال كأس العالم للاندية للسلة، كذلك أول فريق مصري يتمكن من التفوق على فريق أمريكي.

كما يعتبر انتصار الأهلي اليوم، هو الأول لفريق أفريقي على ممثل من دولة أمريكا في المونديال، كذلك أول تفوق لفريق عربي على فريق أمريكي بالمنافسات العالمية.

فوز الأهلي في لقاء اليوم هو الأول للمثل القارة الأفريقية بعد 24 لقاء سابقا من قبل فرق القارة السمراء بالمشاركات المونديالية.