التجاشؤ الأخير.. حوت أحدب يلفظ أحشائه في المحيط (فيديو)

رصد مراقبو الحيتان مشهدًا نادرًا قبالة سواحل كاليفورنيا، حيث انفجر حوت أحدب نافق، مُطلقًا بحرًا من الدم والأحشاء الفاسدة.

وبينما كان القارب يقترب من الجثمان، قذف الماء من فم الحوت والغازات المحاصرة في بطنه، ما أدى إلى ثوران الأعضاء الداخلية، بما في ذلك الطحال والأمعاء الدقيقة والمعدة، وسمح هذا الانفجار للحوت بالغرق ببطء إلى قاع البحر العميق.

مجموعة مراقبي الحيتان ضجة على الإنترنت

وأثار الفيديو الذي التقطته مجموعة مراقبي الحيتان ضجة على الإنترنت، بعد نشره على حساب "Nature Is Metal" على موقع إنستغرام.

ويقول التعليق على الفيديو: "هذه الانفجارات العنيفة فريدة من نوعها بالنسبة للحيتان، حيث إن الغالبية العظمى من الحيوانات المتحللة لا تستطيع الاحتفاظ بكل هذا الغاز المتراكم بالداخل بعد نفوقها".

وعندما ينفق الحيوان، تنتج البكتيريا الموجودة داخل الذبيحة غاز الميثان كجزء من عملية التحلل. وإذا لم يتم إطلاق الغاز من الجسم، فإنه يتراكم تدريجيا إلى حين الانفجار.

ويتراكم غاز الميثان في تجاويف الجسم الرئيسية للحيوان، ما يؤدي إلى انتفاخه - وهي علامة أكيدة على حدوث انفجار في الأفق.

وبدأ الحوت الأحدب في الغرق بعد إطلاق الغاز، لكن جسمه كبير جدًا لدرجة أنه من المحتمل أن يهبط على قاع البحر سليمًا.

وبعد ذلك، ستنمو مجتمعات بأكملها حول الجثة، وستظهر أولا أسماك القرش، والتي ستمزق الأنسجة وتفتت الجسم.

بعد ذلك، ستصل الكائنات التي تتغذى على العظام لإكمال المهمة، لكن الجسم بأكمله لن يختفي لمدة 30 عامًا أخرى على الأقل.