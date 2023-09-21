التطوير العقاري: ارتفاع حجم المبيعات بالساحل الشمالي بـ25%

كشف أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن يكون مشروع «أزهى نورث » بالساحل الشمالي بمثابة دفعة قوية لزيادة مبيعات المنطقة نظرا لمساحته التي تصل لـ 250 فدانا وتمثل المسطحات المائية والمساحات الخضراء 86% من إجمالي مساحة المشروع، كما يحتوي على أكبر «كريستال لاجون» بالساحل الشمالي على مساحة 45 فدانًا، كاشفا عن أن «مدار» من أوائل الشركات التي حصلت على القرار الوزاري لتنفيذ مشروعها على أن تبدأ تسليم عملائها بالمشروع في 2026.

وقال أحمد أهاب إن "أزهى العين السخنة" يوفر لرواده تجربة فريدة بوصفه أكبر مشروع من حيث المساحة في المنطقة والمقام على 400 فدان ويتميز بواجهته الشاطئية الممتدة لنحو 700 متر، حيث نجحت الشركة في تطوير 70% من المشروع، وسلمت 1500 وحدة من إجمالي 2200 وحدة بالمشروع، كما افتتحت فندقًا وستنتهي من 4 أخرين في الأعوام المقبلة.

وأضاف أنه طبقا لدراسات السوق فقد ارتفع حجم المبيعات في الساحل الشمالي الغربي في صيف 2022 وبلغ ما بين 20% إلى 25%، وذلك بعد أن كانت 5% إلى 7% فقط في الأعوام الماضية، وزاد حجم الإقبال على اقتناء الوحدات من الأجانب والعرب والمصريين العاملين في الخارج .

وحول الجديد عن الذي ستقدمه مدار للتطوير في سيتي سكيب هذا العام قال إن الشركة بالفعل تواصل العمل بمشروعاتها المختلفة على قدم وساق و هناك مرحلة جديدة طرحتها الشركة وهــــي NAOS بـ «أزهى الساحل الشمالي» وهي وحدات دابل فيو تقع مباشرة على البحر وأيضا اللاجون وعلى ارتفاع ٣٥ متر فوق سطح البحر المتوسط، أما فيما يخص مشروع «أزهى العين السخنة» فطرحت الشركة مرحلة LYRA II بأراضي السخنة و هي في منتصف اللاجون، إضافة إلى وحدات أخرى READY TO MOVE بـ «أزهى السخنة» بمساحات مختلفة، ومن المقرر أن نطرحهما في معرض سيتي سكيب، بمقدم 5% مقدم وأقساط علي 7 سنوات.

ومن ناحية أخرى قال المهندس أحمد أهاب أنه فيما يتعلق بسر اختيار منطقة رأس الحكمة لاقامة مشروع أزهى نورث أكد أنها واحدة من أكثر المناطق الواعدة للاستثمار لعدة أسباب أنها تتوسط الساحل الشمالي فعلى يسارها سيدي حنيش و ألماظة باي و مرسي مطروح و على يمينها طريق الضبعة و فوكا وسيدي عبد الرحمن ثم مارينا، إذا ما تم الأخذ في الاعتبار شبكة الطرق الجديدة وعلى رأسها محور الضبعة فقد أضيفت لها ميزة جذب إضافية جديدة، ونتيجة لما سبق فقد ارتفع معدل الإقبال على هذه المنطقة، وهذا ما تبعه ارتفاع أسعار الوحدات سواء كانت تملك أو إيجار.

وذكر المهندس أحمد أهاب خطط مدار الطموحة التي تسعى من خلالها إلى أن تكون في مصاف الشركات العقارية العاملة في السوق المصري فقد نجحت مدار خلال 2022 في أن تحتل المركز الخامس في قائمة الشركات الأكثر مبيعًا بالساحل الشمالي بحجم مبيعات بلغ نحو 6 مليارات جنيه ونأمل هذا العام أن نتصدر المركز الأول في مبيعات الشركة خلال الـ 2023.

ونوه الى أن مدار لديها مستهدف قريب المدى وأخر طويل المدى فنحن نخطط لأن نكون من أهم ٥ شركات التطوير العقاري في مصر و على المدى الطويل أكبر شركة تطوير عقارى بمصر و الشرق الاوسط و العالم ، و ذلك لتوافر المصادر والخدمات التي تمتلكها الشركة لتحقيق مثل هذه الأهداف، فلدى مجموعتنا أكثر من ٣٠ شركة تمثل مجالات مختلفة بقطاعات متنوعة، ولدينا توافر في مصادر تمويل، كما أننا نمتلك مجموعة من أفضل الكوادر في السوق العقاري، ولدينا خطة قائمة في الأساس على رؤية قوية للصعود بالشركة والشركات الشقيقة في مجال المقاولات و الفنادق .