صحفي حلوان يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة الاعتداء عليه

كشف الزميل الصحفي أحمد الجمل تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء عليه من قِبل مُحامي يقطن في العقار الذي يملكه بسبب خلاف حول دفع الإيجار.

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وبدأت الواقعة بتوجه الزميل أحمد الجمل لديوان قسم شرطة حلوان من أجل تحرير محضر عن واقعة التعدي عليه، وأشار في أقواله لنشوب الخلاف بسبب عدم وفاء المُحامي م.م بإيجار المكتب رغم انتهاء عقد الإيجار.

الزميل أحمد الجمل: انتظر استرداد حقي بالقانون

وحرر المجني عليه محضراً حمل رقم 13000 جنح حلوان بعد التعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته الموصوفة في التقرير الطبي، وستنظر محكمة الجنح أول جلسات القضية يوم 25 سبتمبر الجاري.

وقال أحمد الجمل، في تصريحاتٍ خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، :"سنُقدم في أول جلسة تقريراً طبي من مُستشفى القصر العيني التي شهدت إجراء الخياطة للجرح الذي تعرضت له، كما سنُقدم تقريراً طبياً آخر من مستشفى حلوان العام مرفق بأوراق القضية".

الزميل أحمد الجمل

وأضاف :"قدمنا أيضاً مُخزن بيانات (فلاشة) بها توثيق مُصور للواقعة كاملةً عن طريق كاميرات المُراقبة عندي في البيت للنيابة وستكون مرفقة بالقضية في أول جلسة".

وتابع الجمل :"سنُقدم 4 شهادات لشهودٍ عن الواقعة، وسنُرفق صوراً لي تُوثق نتيجة الحادث قبل وبعد إجراء العملية".

الزميل أحمد الجمل

وأضاف :"بخصوص الصُلح فقد توسط بعض وُسطاء الخير لإتمام المُصالحة بيني وبين الطرف المُعتدي، ومددت يدي بالُموافقة على الصُلح، ولكن الطرف الثاني رفض الفكرة، وقالوا (إحنا محاميين ومحدش هيعرف يعمل معانا حاجة) ورفضوا الصلح، فما كان مني إلا التمسك بالإجراءات القانونية ".

وأكمل الجمل :"الطرف الثاني لايزال يأتي إلى المكان (محل النزاع)، ويتعمدون استفزازنا، وأنا لا أتعرض لهم مع أنهم في بيتي، ومُنتظر أن استرد حقي بالقانون".

وتابع الزميل حديثه بالقول :"السيد نقيب الصحفيين أبدى دعمه القانوني لي، وعرض التدخل لدى نقيب المُحاميين بشكلٍ ودي إذا لزم الأمر".

الزميل أحمد الجمل

يُذكر أن الزميل أحمد الجمل من المواهب الصحفية الشابة التي لها اسم يُشار له بالبنان، ونجح في سنوات مسيرته القصيرة في تحقيق نجاحات مهنية تستحق الاحترام، ونظراً لقدراته فقد تم ترشيحه لعدة دورات تدريبية في هولندا والمانيا، وكان مُمثلاً لمصر في ورشة تدريب الصحافة الاستقصائية في هولندا عام 2019.