نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتابع أعمال رفع كفاءة الإنارة بالأحياء الجنوبية

قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعصره برئاسة اللواء عمرو عيسوي، بالعمل المتواصل والاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين والاهتمام بها ومنها الخدمات المتعلقة بالإنارة، حيث تم غلق أبواب صيانة أعمدة الإنارة أمام مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم ومدرسة السيدة خديجة ومدرسة الشهيد محمد عبدالعظيم ومدرسة 30 يونيو ومجمع المدارس بعزبة الهجانة.

كما تم صيانة أعمدة الإنارة بأرض العمدة استعداد لعام الدراسي الجديد وذلك بالتنسيق مع سكرتيرعام حي المعصرة وبالتعاون مع إدارة الإنارة والتي تستهدف الي رفع كفاءة منظومة الإنارة العمومية بالشوارع والميادين بنطاق الحي.

واستمرارا للجهود لرفع كفاءة الاضاءة العامة بشوارع ومناطق حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار قامت ادارة الانارة بمراجعة الانارة بمنطقة عرب كفر العلو بحلوان علي ان يتم رفع كفاءة الانارة بباقي المناطق طبقا للخطة الموضوعة .

رفع كفاءة إنارة الشوارع والميادين وصيانه أعمدة الإنارة بحي المعادي

وحرصا على رفع كفاءة إنارة الشوارع والميادين وصيانه أعمدة الإنارة قام حي المعادي بتكليف من اللواء دكتور طارق بحيرى، وبالتعاون مع مهندسي الإنارة بالحي بتركيب نزلات سلك وصيانه أعمدة الإنارة بمساكن الامل .

كما تم عمل الصيانه الدوريه اللازمه للاعمده والكشافات والولاعات باشراف المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره لصيانة كابلات وشد اسلاك هوائية ب بولاعه الجزيرة الوسطى بطره الأسمنت واناره مدخل الكورنيش أمام كارفور وشارع مصر حلوان الزراعى .

وياتي هذا في اطار تحسين مستوى الخدمات واجراء الصيانة الدورية للانارة واستعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد بناء على توجيهات اللواء خالدعبدالعال محافظ القاهرة والمتابعة اليومية من المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ لمنطقة الجنوبية .

يذكر أن المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، واصلت جهودها ولقاءتها التنسيقية المستمرة لوضع و تحديد الخطوط العريضة و منهجية عمل المنطقة الجنوبية وتوجيهاتها للاجهزة التنفيذية و المعنية لتطوير ورفع البنية الأساسية والطرق وتوفير كل الدعم لاصحاب المصانع والورش بالمنطقة طبقا للتوجيهات الرئاسية وتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وعقدت نائب محافظ القاهرة لقاء مكثفا بحضور العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو رئيس حي طره و المهندسة نورهان حسن بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وممثلي شركات المرافق( المياه و الصرف و الكهرباء و الاتصالات ... ) و مسئولي التجميل والتشجير بجهاز شئون البيئة و الهيئة العامة لنظافة وتجميل وانارة القاهرة و المكتب الاستشاري الفني لتنفيذ الاعمال ومكتب الشبكات والمجالس والمؤتمرات .

استهلت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية اللقاء بالتعرف على الموقف التنفيذي لكافة المرافق بالمنطقة الصناعية عامة و بالكيلو الاول خاصة من بوابة الاوتوستراد وحتى منطقة المفارق ومنها إحلال وتجديد الكهرباء طبقا لمقايسة الاعمال والتي تم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠% مع اعمال تطوير غرف الكهرباء و الموزعات والتي ستساهم بشكل كبير في استقرار التيار الكهربائي بالمنطقة وتخفيف الاحمال عن الشبكة الرئيسية لتقلل نسبة الاعطال موجهه بضرورة التنسيق التام والمستمر مع المرافق بينها وبين بعض.

وقد تخلل الاجتماع موقف التشجير و التجميل بالكيلو الاول من خلال زراعة الأشجار على جانبي الطريق امام المصانع بالتعاون مع وزارة شئون البيئة من خلال البدء في توريد الاشجار لوضعها في مواقعها المحددة طبقا للرسومات المعتمدة وذلك بالتنسيق مع مندوبي الحي مع تحديد الجدول الزمني لانتهاء التشجير وتوفير مصادر المياه المتاحة لأعمال الري.