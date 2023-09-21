اللجنة النوعية لذوي الهمم بحزب الوفد تنظم لقاء مع مسؤولي القومي للأجور

قال محمد إسماعيل رئيس اللجنة النوعية لذوي الهمم بحزب الوفد إن الهدف من زيارة اللجنة لمسؤولي المجلس القومي للاجور بوزارة التخطيط هو توصيل مطالب العديد من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية بالتحديد العاملين بالقطاع الخاص من ذوي الهمم بعد عدم وجود حل من ادارة الشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص التي يعملون بها .

النقاش حول تطبيق الحد الأدنى للأجور

وأشار محمد مصطفى مسؤول ملف القوى العاملة والعمل الخدمي باللجنة، إلى أن اللقاء كان جيدًا وتم النقاش حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصة مع عدم الالتزام بعض شركات القطاع الخاص بقرار الحد الادنى للاجور.

وقال حسام صالح مسؤول العلاقات العامة باللجنة إن الباب مفتوح لذو الهمم الذين يعانون من ضعف المرتبات بتقديم شكاوي الينا بشرط أن يوجد ما يثبت ذلك، حتى يتم توصيل مطالبهم والعمل على حلها من خلال الجهات المختصة في هذا الشان.