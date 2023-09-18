تفاصيل مشاركة الأهلي في كأس العالم لكرة السلة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بالنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية صباح اليوم الإثنين، إلى سنغافورة، للمشاركة في فعاليات بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال» بتواجد أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.



وتضم البعثة الحمراء في البطولة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

قائمة اللاعبين ..

كما تضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

ومن المقرر أن يستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة ايجنايت الأمريكي 21 سبتمبر، ثم يلتقي المارد الأحمر بفريق فرانكا البرازيلي 22 سبتمبر.

تجديد تعاقد أحمد مهيب ..

على صعيد متصل أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي ، مساء الخميس الماضي عن تجديد تعاقد الأهلي مع أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، مستمرًا في صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم ، بعدما ساهم بقوة في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية وقدم مظهرًا لائقًا.

وواصل العوضي أن الأهلي ينتظر الكثير من اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن فريق رجال السلة ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

وأشار العوضي إلى أن تجديد عقد مهيب يعد خطوة هامة في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق، وتوفير حالة من الاستقرار تساعد الجهاز الفني على تجهيز الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.



للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد بالواتساب اضغط هنا ..