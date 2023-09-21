محافظ الوادي الجديد: مبادرة لزراعة 20 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن استعداد المحافظة للتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لإطلاق مبادرة لزراعة 20 ألف فدان بالنباتات الطبية والعطرية.

وأكد الزملوط، على تقديم التسهيلات اللازمة بهذا الشأن، وكذا استعداد المحافظة لاستضافة فعاليات مؤتمر النباتات الطبية والعطرية في دورته الثالثة على أرض المحافظة العام القادم.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الوادي الجديد في فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالتعاون مع محافظة الفيوم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة، على مدى يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، بفندق هلنان أوبرج الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.

شهد الفعاليات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور عادل عبد العظيم، ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبو بكر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لوزارة التجارة والصناعة، والسيدة ميريام فيرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارات الزراعة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع، والجمعيات التسويقية، والمزارعين، من المحافظات المشاركة.

محافظ الوادي الجديد يؤكد على دعم مزارعي النباتات الطبية والعطرية

واستعرض محافظ الوادي الجديد، نبذة مختصرة عن تاريخ المحافظة، وبنيتها الأساسية، وإنتاجها الزراعي، مؤكداً أن المحافظة تهتم بالقطاع الزراعي كأساس لكافة مجالاتها التنموية، مؤكدا على توجه المحافظة نحو التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية وتقديم الدعم للمزارعين.