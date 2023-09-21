انطلاق فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية بالفيوم

انطلقت صباح اليوم، فعاليات المهرجان الثاني للنباتات الطبية والعطرية، الذى تنظمه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" مصر، بالتعاون مع محافظة الفيوم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

يأتي هذا بالتنسيق مع عدد من الجهات الشريكة، على مدى يومي 21 و22 سبتمبر الجاري، بفندق هلنان أوبرج الفيوم، على ضفاف بحيرة قارون.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز قدرات صغار المزارعين وتحسين سبل معيشتهم، وتوعيتهم بالممارسات الزراعية النظيفة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه المشتغلين بقطاع النباتات الطبية والعطرية وسبل التغلب عليها.

شهد الفعاليات، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور عادل عبد العظيم، ممثلاً عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، وبلال حبش، نائب محافظ بني سويف، والدكتور ياسر حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، والدكتور طارق الهوبي، رئيس هيئة سلامة الغذاء، واللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس طارق أبو بكر، عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، رئيس اللجنة التنظيمية للمهرجان، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي التابع لوزارة التجارة والصناعة، والسيدة ميريام فيرناندو، مدير مشروع الابتكار الزراعي التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، ووكلاء وزارات الزراعة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، وممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين في مدخلات الإنتاج والتصنيع، والجمعيات التسويقية، والمزارعين، من المحافظات المشاركة.

في كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة، وكافة المشاركين في المؤتمر الثاني للنباتات الطبية والعطرية، مثمناً دور الوكالة الألمانية في تنظيم هذا المهرجان، كما قدم الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات والمعاهد والمراكز البحثية وكافة المشاركين بالمهرجان، متمنياً خروجه بنتائج وتوصيات تعود بالنفع والفائدة على كافة المشتغلين بمجال النباتات الطبية والعطرية.

محافظ الفيوم: تطور كبير في قطاع النباتات الطبية والعطرية

وأكد المحافظ، أن قطاع النباتات الطبية والعطرية له أهمية كبيرة، ويشهد تطوراً ملحوظاً في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أهمية التوسع فى عمليات تصدير هذه المنتجات للأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في تحقيق فرص تنموية أكبر لهذا القطاع الحيوي، الذي لديه القدرة على قيادة الاقتصاد الزراعي في مصر خلال السنوات القادمة، ودعم الاقتصاد القومي، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، لافتاً إلى أن محافظة الفيوم تتميز ببيئات متفردة وتربة خصبة تسهم فى التوسع فى زراعة النباتات الطبية والعطرية، كما تعتبر محافظات شمال الصعيد "الفيوم وبنى سويف والمنيا" من أكبر المحافظات فى إنتاج وتصدير هذه الزراعات.

كما أشار محافظ الفيوم، إلي أن التشبيك بين جميع المشاركين في عملية إنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية، يسهم في تحقيق ميزة نسبية لمصر بشكل عام، والتي تعتبر الزراعة من أقدم المهن بها، وذلك بهدف التحول إلى صناعة أكثر حرفية، تتيح الوصول إلى صناعات أكثر دقة وشمولاً، مؤكداً أن الزراعة والتصنيع الزراعي يمثلان قاطرة للتنمية في مصر، كما أكد المحافظ، أن مصر قادرة على العبور من الأزمة العالمية الحالية والانطلاق إلى آفاق أوسع من التنمية، بفضل تضافر جهود المخلصين من أبنائها.

وتابع، أن المحافظة بكل أجهزتها تعمل على استضافة مثل هذه المهرجانات والمبادرات، التى تعد بمثابة منصة لتطوير قطاع زراعي صناعي هام، والعمل على ربط منتجى النباتات الطبية والعطرية والوسطاء من التجار بمتطلبات السوق العالمي، وتعزيز الميزة التنافسية من خلال الترويج لها، والعمل على الاستغلال الأمثل للميزات النسبية للمحافظة وبيئتها الصالحة لمثل هذه الزراعات.