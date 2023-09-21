نشرة الحوادث|30 سبتمبر الحكم على المتهمة بإنهاء حياة ابنها.. ومصدر أمني ينفي شائعات الإخوان

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30 سبتمبر.. موعد النطق بالحكم على المتهمة بإنهاء حياة ابنها بالشرقية



قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، حجز قضية مُحاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها وتقطيع جثته وطهي أجزاء منها وتناولت البعض منها، لجلسة 30 من سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهائها اليوم الخميس من سماع دفاع المتهمة.

وخلال تداول أوراق الدعوة، استمعت هيئة المحكمة في الجلسات السابقة لمرافعة النيابة العامة والدفاع، وإلى اللجنة الخماسية المُشكلة من أساتذة الطب النفسى بجامعتي الزقازيق والمنصورة، كما استمعت إلى اللجنة الثلاثية المشكلة من أطباء مستشفى العباسية للأمراض النفسية.

وقد ورد لهيئة المحكمة، التقرير الطبي النفسي الشرعى الذي أعدته اللجنة الخماسية المشتركة من أساتذة الطب النفسي من جامعتي الزقازيق والمنصورة، بعد أن تم مناظرة المتهمة في مناسبتين مختلفتين، ومراجعة ما أجُري لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

وأوصى التقرير أن المتهمة كانت تعانى وقت ارتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني؛ أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة، وتعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

تعود أحداث القضية رقم 8619 لسنة 2023 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهمة " هناء. م. ح" 37 عاما ربة منزل، مقيمة قرية سوادة بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية، لقيامها يوم 26 أبريل الماضي بقتل ابنها الطفل المجني عليه 5 سنوات، عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، بأن عقدت النية وبيت العزم على قتله، لرغبتها في الاستئثار به مع خوفها من أن يبعده عنها مطلقها.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمة بأن أعدت لذلك عصا خشبية لـ "فأس" كانت بمسكنها، وغلقت منافذه وانفردت بالمجني عليه، مستغلة اطمئنانه إليها وسكونه في وجودها، فغافلته وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا قاصدة إزهاق روحه، فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأقرت المتهمة في التحقيقات بارتكابها جريمة قتل الطفل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار على ذلك، وأبانت لذلك تفصيلًا أنها كانت متزوجة من والد المجني عليه، ونشبت بينهما خلافات نتيجة سوء معاملته وأهله لها، وللمجني عليه، فحصلت على حكم بخلعها منه، ثم انتقلت وبرفقتها الطفل المجني عليه للإقامة مع ذويها، ثم انتقلت والمجني عليه إلى منزل مجاور لذويها غير مؤهل للسكني لتقيم منفردة به إمعانا في الحفاظ عليه ومراعاة له، حتى انتقلت للسكن بالمنزل محل الواقعة والذي شيدته بإرثها من والدها، وكانت تحوطه دوما بالرعاية وتحاول حمايته حتى كانت ترتاب إطعام أي أحد له خوفا من أن يكون الطعام متسخا.

وأفادت المتهمة في التحقيقات بأن مطلقها حاول أخذ المجني عليه منها مرتين، أولهما من أمام المصنع الذي تعمل به، وثانيهما من أمام مسكنها وأنها في المرتين تمكنت من إعادته، وأمام خوفها من أن يبعد عنها مطلقها المجني عليه وإحساسها بالعجز عن حمايته فكرت في قتل نفسها والمجني عليه، وظلت تراودها مخاوف إبعاد المجني عليه عنها، فقررت قتله وأعدت لذلك الغرض "عصا فأس خشبية، وسكين" متواجدين لديها بمنزلها.

ومساء يوم الواقعة، غلقت النوافذ، وانهالت على رأسه بثلاث ضربات بالعصا، وإمعانا في التأكد من قتله؛ نحرت عنقه بالسكين وقطعته لأشلاء، وأذابت بعضها بطهيها، وفي سبيل إخفاء الجثمان تناولت بعض ما طهته منه، ثم قامت بإخفاء باقي الأشلاء بدفنها مساء اليوم التالي



مصدر أمني ينفي شائعات الإخوان بوقوع حادث لأحد الضباط بطريق العلمين

نفى مصدر أمنى صحة ما تداوله بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع حادث لأحد الضباط على طريق العلمين، مؤكداً أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لإثارة البلبلة.

وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال مروجى تلك الإدعاءات.



القبض على عنصر إجرامي بحوزته هيروين وشابو في الشرقية



تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية في وزارة الداخلية من ضبط (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير ) ، وبحوزته (كمية من مخدرى الهيروين والشابو - فرد محلى).



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطه الإجرامى.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.



القبض على سارق محل مصوغات في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بقيام أحد الأشخاص بسرقة محل مصوغات بدائرة القسم.

وبسؤال مدير المحل قرر بأنه حال تواجده بالمحل شاهد عامل بذات المحل أثناء قيامه بسرقة خاتم ذهب من المحل واتهمه بسرقة مشغولات ذهبية أخرى.

و اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأقر بسرقة المشغولات الذهبية المبلغ عنها.

كما أرشد عن المسروقات داخل مسكنه وأقر بالتصرف فى خاتم ذهب بالبيع لعميله مالك محل مصوغات ذهبية - مقيم دائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "أمكن ضبطه"، وبحوزته الخاتم المستولى عليه وبمواجهته اعترف بشرائه الخاتم المضبوط من المتهم بالاشتراك مع مالك محل موبيلات - مقيم بدائرة مركز أبو المطامير بالبحيرة "سيئ النية"، "تم ضبطه".