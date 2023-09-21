تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة فاركو في الدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي مودرن فيوتشر بقيادة ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني، عن تشكيل فريقه لمواجهة فاركو، والتي ستنطلق بعد قليل على ستاد برج العرب بالاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل فيوتشر لمواجهة فاركو بافتتاح مسابقة الدوري المصري كل من:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع: باسم علي - و محمود رزق - و خالد رضا - و عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: غنام محمد - و بابا توندي بيليو - و ناصر ماهر - و درامي كيجالي - و عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم : أحمد عاطف.

و يتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمود حمدي و مروان محسن و أحمد رفعت و طارق طه و محمد نصير و محمد فاروق و عمر السعيد و علي زعزع و محمد ربيعه.

و يسعى فريق فيوتشر إلى الحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي بعدما انهى الموسم بين الكبار محتلا المركز الرابع برصيد 58 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن الزمالك صاحب المركز الثالث.

بينما يسعى فيوتشر إلى تعزيز تواجده في الدوري المصري والذي أثبت كفاءة كبيرة في أول ظهور له بالموسم الماضي حيث احتل المركز التاسع برصيد 42 نقطة متفوقا على فرق عريقة مثل الإسماعيلي وسموحة والداخلية وغزل المحلة.

موعد مباراة فاركو وفيوتشر في الدوري

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فاركو وفيوتشر اليوم الخميس، في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فاركو وفيوتشر

وتذاع مباراة فاركو وفيوتشر حصريا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري والوحيد لمنافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد.

محمود ناجي حكما لمباراة فاركو وفيوتشر في الدوري

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد أعلنت عن طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة فاركو وفيوتشر، ضمن لقاءات الدوري الممتاز. و الذي يضم كل من: محمود ناجي حكمًا للساحة ويعاونه هشام الدسوقي مساعدا أول، ومحمد عاطف زناري مساعدا ثان، و السيد منير حكما راب، وأحمد الغندور وأحمد حمدي للفار.