أسعار النفط تواصل الانخفاض لليوم الثاني على التوالي

واصلت أسعار النفط، الانخفاض لليوم الثاني على التوالى اليوم الخميس 21 سبتمبر، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 92.86 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 88.95 دولار للبرميل.

ورفع بنك "جولدمان ساكس" الأمريكى توقعاته، أمس الأربعاء، لسعر برميل خام نفط "برنت" القياسى خلال الأشهر الـ12 القادمة من 93 دولارًا إلى 100 دولار وسط توقع زيادة قيود المعروض من قبل أوبك+، بخلاف تقديرات زيادة الطلب العالمى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن محللى البنك قولهم إن "أوبك" ستكون قادرة على إبقاء أسعار النفط في المدى الذي يتراوح بين 80 دولارًا إلى 105 دولارات في 2024، من خلال الاستفادة من النمو القوي للطلب العالمي المتمركز في آسيا، لكنهم استبعدوا دفع "أوبك" أسعار النفط إلى مستويات عالية، ما قد يأتي على الطلب المتبقي على المدى الطويل.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وجاءت التوقعات بعد ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو حتى تجاوزت مستوى 95 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.

وأشار البنك الأمريكي إلى أن أغلب الاقتصادات الكبرى في العالم تتجه حاليًا نحو تحقيق الهبوط الناعم إلى إبطاء التضخم مع تجنب حدوث ركود.

أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

مخزونات النفط الخام

وقال المصادر إن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر .

وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.