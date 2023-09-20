"غولدمان ساكس" تتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

انضمت مجموعة "غولدمان ساكس" إلى بقية المؤسسات التي تتوقع وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، وسط وصول الطلب العالمي إلى مستويات غير مسبوقة واستمرار تخفيضات "أوبك+".

أسعار النفط

ومع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ منتصف يونيو لتتجاوز 95 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء، رفع البنك توقعاته لمدة 12 شهرًا لخام برنت القياسي العالمي إلى 100 دولار للبرميل من 93 دولارًا. ومع ذلك، قال البنك في مذكرة، بحسب تقرير لـ"بلومبرغ" اطلعت عليه "العربية.نت"، إن معظم ارتفاعات الأسعار قد حدثت بالفعل.

ارتفع النفط بقوة في الأشهر الأخيرة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 10 أشهر، وذلك بفضل تخفيض الإمدادات من "أوبك+ والخفض الطوعي للإنتاج من المملكة العربية السعودية وروسيا. كما دعمت التوقعات الأكثر إشراقا لأكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، هذه الارتفاعات، حيث انخفضت المخزونات بسرعة. وقال "غولدمان ساكس" إن معظم الاقتصادات الكبرى لا تزال في الوقت الحالي على المسار الصحيح نحو "الهبوط الناعم".

وقال "غولدمان ساكس" إن السوق ستشهد عجزا يقدر بنحو 2 مليون برميل يوميا في هذا الربع، يليه عجز قدره 1.1 مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023. وأضافت أن الاستهلاك العالمي بلغ مستوى قياسيا.

النفط يهبط قبيل إعلان قرار "الفيدرالي" الأميركي بشأن سعر الفائدة

النفط

تراجعت أسعار النفط لتزداد بعدا عن أعلى مستوياتها في عشرة أشهر، اليوم الأربعاء، قبيل إعلان قرار مجلس الاحتياطي الفيدراي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة، وسط حالة من الضبابية لدى المستثمرين بشأن موعد وصول أسعار الفائدة إلى ذروتها ومدى تأثير ذلك على الطلب على الطاقة.

وانخفضت الأسعار على الرغم من سحب أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، ما يشير إلى شح في إمدادات الخام فيما تبقى من 2023.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بأكثر قليلا من دولار إلى 93.33 دولار للبرميل، وانخفضت في أحدث تعاملات 80 سنتا بما يعادل 0.8% إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش. وسجل برنت 95.96 دولاراً أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8% أو 75 سنتا إلى 90.45 دولارا للبرميل بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 93.74 دولارا للبرميل في اليوم السابق.

ينتظر المستثمرون مجموعة من قرارات أسعار الفائدة من بنوك مركزية هذا الأسبوع، منها في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي اليوم، لتقييم توقعات النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يبقي الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن التركيز سيكون على مسار سياسته، وهو أمر غير واضح.

وكانت أسعار النفط ارتفعت في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ زادت المخاوف من شح إمدادات الخام فيما تبقى من 2023 بفعل سحب أكبر من المتوقع من مخزونات النفط الأميركية وضعف إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.