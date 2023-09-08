الملك تشارلز يتعهد بخدمة المواطنين في الذكرى الأولى لرحيل إليزابيث

عبر ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، عن امتنانه للمواطنين لحبهم ودعمهم، متعهدا بأن يكون في خدمة الجميع، وذلك في الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث واعتلائه العرش، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

ويحتفي ملك بريطانيا وعقيلته الملكة كاميلا بحياة ومسيرة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية بإقامة صلوات خاصة في الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي. آيه.ميديا) إن تشارلز وكاميلا، اللذين يقيمان بقلعة بالمورال في إسكتلندا، سوف يقصدان كنيسة كراثي كيرك من أجل الفعالية الحزينة، حيث كانت تصلي الملكة الراحلة.

وتشكل الفعالية لحظة خاصة للغاية للملك الذي تولى العرش بعد وفاة والدته العام الماضي في بالمورال يوم الثامن من سبتمبر عن عمر ناهز السادسة والتسعين، بعدما اعتلت عشر البلاد لمدة سبعين عاما.

وسجل الملك رسالة وطرح صورة فوتوغرافية مفضلة لوالدته لإحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاتها، واعتلائه العرش.

وقال تشارلز في كلمات مكتوبة، ومنطوقة، في قلعة بالمورال سجلها أمس الخميس، إنه يتذكر "بحب شديد حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه للكثيرين منا".

وتوفيت إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عامًا في الثامن من سبتمبر في قلعة بالمورال مقرها الصيفي في اسكتلندا بعد توليها العرش لمدة 70 عامًا.

وبمجرد رحيلها خلفها تشارلز وصار ملكًا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى من بينها كندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويعتزم تشارلز قضاء اليوم مع زوجته كاميلا في هدوء بالمقر الملكي في أسكتلندا، ولن يكون هناك أي احتفال رسمي بذكرى اعتلائه العرش، لكنه وكاميلا سيحضران صلاة خاصة تكريمًا لذكرى الملكة الراحلة في كنيسة كراثي كيرك القريبة من القلعة.

ونشر قصر بكنجهام أيضًا صورة، من اختيار تشارلز، للملكة الراحلة كانت قد شوهدت من قبل فقط في أحد المعارض، وقال تشارلز في بيان "بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة جلالتها واعتلائي العرش، نتذكر بمزيد من الحب حياتها الطويلة وخدمتها المخلصة وكل ما كانت تعنيه لكثير منا".

وتابع "إنني ممتن للغاية أيضا للحب والدعم الذي غُمرَت به زوجتي وأنا خلال هذا العام فيما نبذل قصارى جهدنا لخدمتكم جميعا".