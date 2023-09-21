الموت يفجع حنان مطاوع وزوجها

أعلن المخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع، موعد ومكان عزاء شقيقه كريم، الذي وافته المنية أمس.

وكتب أمير اليماني عبر الفيسبوك: «عزاء المغفور له بإذن الله تعالي الأستاذ كريم عصام الدين اليماني وذلك يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر يوم 2023، بعد صلاة المغرب بمسجد الرحمن الرحيم».

وطالب من جمهوره الدعاء له بالرحمن والمغفرة قائلاً: «نسألكم الدعاء والفاتحة»، مستعينا بآية من القران الكريم من سورة البقرة.

وكانت احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا الـ 4، حيث شاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت قائلة: "من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم وكأنى بتولد من جديد".

وأضافت حنان مطاوع: "من أعظم نعم ربي عليا ألف حمد وشكر لله، ربنا يحفظك يا بنتي وأشوفك أسعد الناس، ربنا يرزق كل مشتاق ويحفظ كل الأبناء، أماليا 4 سنين".

وكانت بدأت النجمة حنان مطاوع تصوير دورها فى مسلسلها الجديد “صوت وصورة” الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون رمضان 2023.

وجمعت المشاهد الأولي حنان مطاوع ونجلاء بدر، وهو من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وسيتم عرض المسلسل عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل

وكانت احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها أماليا الـ 4، حيث شاركت جمهورها صورة لها عبر حسابها على "انستجرام"، وكتبت قائلة: "من أربع سنين كل شيء أصبح له معنى أجمل وأعمق وأعظم وكأنى بتولد من جديد".

وأضافت حنان مطاوع: "من أعظم نعم ربي عليا ألف حمد وشكر لله، ربنا يحفظك يا بنتي وأشوفك أسعد الناس، ربنا يرزق كل مشتاق ويحفظ كل الأبناء، أماليا 4 سنين".

وكانت بدأت النجمة حنان مطاوع تصوير دورها فى مسلسلها الجديد “صوت وصورة” الذي من المقرر أن تخوض به ماراثون رمضان 2023.

وجمعت المشاهد الأولي حنان مطاوع ونجلاء بدر، وهو من إخراج توبة، وتـأليف محمد سليمان عبد المالك، وسيتم عرض المسلسل عبر إحدي شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجاري حاليا استكمال باقي فريق العمل.

وكانت طمأنت الفنانة حنان مطاوع جمهورها بعد تداول الكثير من الأخبار عن خضوعها لعملية جراحية خلال الأيام الماضية، لإزالة الغدة الدرقية.

حنان مطاوع تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

ونشرت حنان مطاوع فيديو عبر حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديو الشهير "إنستجرام"، قالت إنها أجرت العملية منذ شهر، مشيرة إلى أنها تحسنت حالتها الصحية، واستأنفت نشاطها الفني بتصوير أحدث أعمالها هابي هالوين.