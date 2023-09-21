الشباب والرياضة تختتم عدد من الورش الحرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك "

بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية

إختتمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - عدد من الورش الحرفية تحت شعار "حرفتك مهنتك " بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية.

حيث نفذت محافظة كفر الشيخ، ورش تعليم الخرز"بمركز شباب كفر مجر " بمشاركة أعضاء أندية الفتاة والتطوع ، تضمن شرح أساسيات فنون الخرز وأنواعها، وكيفية إستخدامه والتعريف بالأدوات والخامات والخطوات اللازمة للتشكيل بالخرز ، وفي نفس السياق إختتم مركز شباب المنتزه بمحافظة الإسكندرية، ورشة لتعليم الكروشيه وخيوطه المستخدمة وتصميماته .

يأتي ذلك من خلال تنفيذ حزمة البرامج التدريبية التي تقدمها وزارة الشباب في الأعمال اليدوية والحرفية، بهدف إعداد الشباب لسوق العمل الحر وهم على قدر من المهارة والمعرفة بتلك الحرف وتأهيلهم لخوض تحديات سوق العمل والقضاء على البطالة، خاصة أن الدولة المصرية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .