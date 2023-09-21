سكرتير بنى سويف يتابع انتظام سير العمل بالإدارات الخدمية والجماهيرية

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اليوم انتظام سير العمل بعددٍ من الإدارات داخل ديوان عام المحافظة وخاصة التي تتعامل فيها مع المواطنين بشكل مباشر وتقدم خدمات جماهيرية ، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق من خلال رؤية واضحة وبرامج زمنية محددة ومعلومات دقيقة مشددًا على أن معدل إنجاز العمل بكفاءة هو مقياس التقييم.

وأثناء تفقده للأقسام والإدارات، التقى السكرتير العام المساعد بعض العاملين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم خدمة جيدة والعمل على تحقيق رضاء المواطنين، فضلاً عن مناقشة بحث سبل تطوير الأداء وحل مشاكل المواطنين وإيجاد حلول غير تقليدية للارتقاء بمستوى الخدمات.

FB_IMG_1695295761064

FB_IMG_1695295758710