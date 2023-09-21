التضامن: السيسي جعلنا نحلم أكتر مما نتخيل في ملف ذوي الهمم (ِاهد)

أكدت الدكتورة منال ماهر، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أنه منذ عام 2007 تم اجتياز مشوار طويل بشأن خروج قانون للأشخاص ذوي الإعاقة ولم تك الإرادة السياسية الداعمة الحقيقية متواجدة في ذلك الوقت لدعم هذا الملف.

وأضافت "ماهر" خلال تصريحاتها ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية " dmc "، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ملف ذوي الإعاقة أهمية خاصة وكل الطموحات تحولت إلى حقيقة بإرادة سياسية داعمة وقرارات فاعلة، ومع إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا الملف في 2018 وجدنا الخدمات تتابع واحدة تلو الأخرى.

وأشارت إلى أن الدولة بذلت جهودا كبيرة في هذا الملف بداية من تحديد نسب لتواجد الأشخاص ذوي الإعاقة في المحليات وعدم التمييز لدعم كل الحقوق لهم، ومنذ تولي الرئيس السيسي وكل فترة نلمس حركة حقيقية وتقدم كبير في هذا الملف.

وواصلت ماهر أنه لا يوجد شخص مُعاق وليس من الصحيح وصف "ذوي الهمم" بالمعاقين بل هم أصحاب تحديات في الحياة، وهناك مجتمع يعيق الشخص، وليس العكس.

وأكملت أن دستور 2014 يوجد به 11 مادة تتناول الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث إنه أمن لهم حقوقهم السياسية ووجودهم فى مجلسي النواب والشيوخ، وعدم التمييز، ودعم كل الحقوق لهم.