بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع الشنط المدرسية ببني سويف

انتهى «بيت الزكاة والصدقات» من توزيع الشنط المدرسية والجواكت والكوتشيات على الطلاب الأيتام غير القادرين فى محافظة بنى سويف، عن طريق قوائم «الطلاب الأيتام غير القادرين» في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك فى إطار مبادرة «إلى المدرسة» التي أطلقها بيت الزكاة والصدقات تحت إشراف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والتى تستهدف توزيع 200 ألف شنطة مدرسية وكوتشي وجاكيت على الطلاب الأيتام غير القادرين، فى جميع المحافظات، لإدخال السرور على قلوبهم مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024م.



أوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الخميس21 سبتمبر 2023، أن عملية التوزيع بمحافظة بنى سويف استهدفت الطلاب الأيتام غير القادرين بالمدارس التابعة لإدارات مدينة بنى سويف وناصر والواسطىوإهناسياوبباوسمسطاوالفشن.

أشار البيان إلى أن توزيع المساعدات للأطفال الأيتام يندرج ضمن برنامج (رحمة لكفالة الأيتام) لمساعدة الأيتام غير القادرين فى كل المحافظات بتلبية احتياجاتهم المعيشية وتوفير مصدر رزق مناسب لهم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱبۡنِٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].



«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة فورية عاجلة لـ«أبوالبنات»

كان وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ«ع . ا . س» يقيم فى منفلوط بمحافظة اسيوط، ولديه 5 بنات في مراحل التعليم المختلفة، ويعاني من إعاقة بصرية تعيقه عن العمل.

أرسل «ع . ا . س» استغاثة على الصفحة الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات» على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» موضحًا الحالة الصحية له وعدد الأفراد وليس لديهم أى دخل ثابت يمكنهم من المعيشة الكريمة ويطلب مساعدته فى نفقات الحياة.

قام فريق الرصد فى «بيت الزكاة والصدقات» بالتواصل مع الحالة وتوجيه أحد الباحثين للعنوان المذكور واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل إدارة العلاج، تبين أنه يعاني من إعاقة بصرية ولا يستطيع القيام بأى عمل، ومن ثم تقرر صرف إعانة فورية عاجلة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، مؤكدًا على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

