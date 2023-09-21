تعرف على معلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

تقدم بوابة الوفد الإلكترونية، هوية معلق مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس في المباراة المرتقبة على ستاد الدفاع الجوي في الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز مساء اليوم الخميس الموافق ٢١ من شهر سبتمبر ٢٠٢١ في تمام الساعة ٧ مساء بتوقيت القاهرة و٧ مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية و ٨مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري

تذاع أحداث المباراة بين الزمالك و بيراميدز على قنوات أون تايم سبورت ١ الناقل الحصري للمباراة وبطولة الدوري المصري عبر البث الفضائي.

قائمه الزمالك للقاء بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - علي ياسر.

الاستديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز

الاستوديو التحليلي لمباراة بيراميدز و الزمالك مع سيف زاهر

وضيوف الاستوديو

الكابتن (أيمن يونس) والكابتن (وليد صلاح الدين)

تعليق صوتية أولى (حاتم بطيشة) تعليق صوتية ثانية (أيمن الكاشف).

معلق مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

يتولى تعليق أحداث المباراة حاتم بطيشة على القناة الصوتية الأولى والقناة الصوتية الثانية أيمن الكاشف.