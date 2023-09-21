باتشيكو يستقر على تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك اليوم في الدوري

استقر المدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو على تشكيل بيراميدز، الذي سيدفع به أساسيًا في مباراة اليوم ضد الزمالك، التي ستجمع الفريقين على ستاد الدفاع الجولة لحساب الجولة الافتتاحة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويخوض فريق بيراميدز المباراة متسلحًا بكامل نجومه من أجل اقتناص النقاط الثلاث، واستهلال مشواره في الدوري بنتيجة إيجابية، واستغلال الحالة السيئة التي يعيشها فريق الزمالك بعد الهزيمة من أرتا سولار الجيبوتي بثنائية في الكونفيدرالية.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك اليوم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: كريم حافظ، أحمد سامي، علي جبر، أحمد فتحي.

الوسط: وليد الكرتي، أحمد توفيق، بلاتي توريه.

الهجوم: مصطفى فتحي، فيستون ماييلي، إبراهيم عادل.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة والمعلق

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب ستاد الدفاع الجوي، على أن تنطلق في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وستذاع مباراة الزمالك ضد بيراميدز عبر قناة ON Time Sports 1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بصوت المعلق الرياضي حاتم بطيشة.