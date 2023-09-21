غرفة السويس تفتتح منفذ لتوزيع مستلزمات المدارس لغير القادرين بالمجان

نظمت ناريمان أبو الفضل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال منفذ وذلك لتوزيع جميع مستلزمات المدارس بالمجان للأيتام وغير القادرين.

جاء ذلك تحت رعاية الغرفة التجارية برئاسة محمد الملاح وتم توزيع تلك المستلزمات بمبني الغرفة.

تم التوزيع مستلزمات المدارس ،بمعاونة كلا من أسماء ابو بكرعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويسو نجلاء ناصر وأمل عدوي ومريم عزيز و فاتن محمود ومني سمير، أعضاء مجلس إدارة المجلس الاقتصادي لسيدات بالغرفة التجارية.