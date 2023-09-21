الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

غرفة السويس تفتتح منفذ لتوزيع مستلزمات المدارس لغير القادرين بالمجان

جانب من التوزيع
جانب من التوزيع

نظمت ناريمان أبو الفضل عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويس ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال منفذ وذلك لتوزيع جميع مستلزمات المدارس بالمجان للأيتام وغير القادرين.

 

txt

محافظ الدقهليه يفتتح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين

جاء ذلك تحت رعاية الغرفة التجارية برئاسة محمد الملاح وتم توزيع تلك المستلزمات بمبني الغرفة.

تم التوزيع مستلزمات المدارس ،بمعاونة كلا من  أسماء ابو بكرعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة السويسو نجلاء ناصر وأمل عدوي ومريم عزيز و فاتن محمود ومني سمير، أعضاء مجلس إدارة المجلس الاقتصادي لسيدات بالغرفة التجارية.

مواد متعلقة

توزيع المستلزمات المدرسية على الأيتام بمكتبة مصر العامة بأسيوط

بعد وقف تصديره .. الفلاحين تتوقع انخفاض سعر البصل 10 جنيهات

تعليم الداخلة يقيم معرضا لمستلزمات المدارس بالتعاون إدارة المشاركة المجتمعية

محافظ أسيوط يتفقد المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع تحضيرات المدارس التابعة لإدارة باريس التعليمية

زلزال بين توسكانا وإميليا رومانيا يتسبب في غلق المدارس
الجريدة الورقية