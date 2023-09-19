محافظ الدقهليه يفتتح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، بافتتاح عدد من المدارس بمركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة إجمالية 24 مليون جنيه ، بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالدقهلية ، والمحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة السنبلاوين .

وأفتتح مختار، مدرسة عزبة صبحي كابري للتعليم الأساسي علي مساحة 2,100 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 6,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل ومنطقة الالعاب، ومدرسة اولاد مبروك الرسمية للغات تعليم أساسي علي مساحة 2,500 متر مربع ومكونه من 22 فصل تعليمي بتكلفه 10,5 مليون جنيه وتفقد فصول المدرسه والمعمل.

وحرص المحافظ على إفتتاح مدرسة عزبة النجار للتعليم الأساسي علي مساحة 2,200 متر مربع ومكونه من 11 فصل تعليمي بتكلفة 7 مليون جنيه .

وأكد المحافظ، أن ما نشاهده يومياً من افتتاح للمدارس وللمشروعات القوميه هو بحق إنجاز للدوله المصريه لم يحدث من قبل في ظل قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديده هو وصول الخدمه التعليميه لكافة الطلاب في المدن والقري وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزه لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة .

ووجه المحافظ ، لوكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية ورؤساء المراكز والمدن بالمشاركة مع المجتمع المدني بتنجيل جميع ملاعب المدارس لممارسة الطلاب لكافة الانشطه الرياضيه عليها .

وثمن مختار، دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس .

والتقي " المحافظ " بعدد من ذوي القدرات الخاصة و المواطنين واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بسرعة دراستها وحلها .