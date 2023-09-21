«خالد صبرى هولدينج» تعرض وحدات «LAKE HOUSE» بمشروع «Rosail City»

خالد صبرى هولدينج

تشارك بعروض حصرية على وحدات المشروع خلال فعاليات «سيتى سكيب»

أعلنت شركة «خالد صبرى هولدينج» مشاركتها بمرحلة جديدة ضمن مشروع Rosail City خلال فعاليات معرض سيتى سكيب مصر 2023، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 20 وحتى 23 سبتمبر الجارى، حيث تخطط الشركة لتقديم وحدات مميزة بعروض حصرية خلال فترة المعرض.

قال المهندس خالد صبرى، رئيس مجلس إدارة شركة «خالد صبرى هولدينج»، إن سيتى سكيب أحد الملتقيات التى تنطلق فى مصر بتنظيم عالمى، وتحرص الشركة على التواجد فى هذا المعرض الهام، مشيرا إلى أن هذا المعرض يحظى بإقبال جماهيرى قوى وحرص من العملاء على زيارته.

وأضاف أن المعرض ينطلق فى توقيت حيوى يشهد إقبال العملاء على الاستثمار فى العقار باعتباره مخزنا آمنا للقيمة، كما أن هناك إقبالا قويا على الاستثمار فى مشروعات لها مستقبل استثمارى وتشهد أسعار الوحدات بها زيادة مستقبلية، موضحًا أن المعرض فرصة مميزة للعملاء الباحثين عن فرص استثمارية لا تتكرر.

وأوضح الدكتور شادى الزيات، مدير القطاع التجارى بشركة خالد صبرى هولدينج، أن المشاركة فى المعارض العقارية القوية يعد إحدى الآليات التسويقية التى تعتمد عليها الشركة لتحقيق خطتها البيعية، ويعد سيتى سكيب معرضا ذا ثقة وسمعة عالمية ومحلية مميزة.

وأشار إلى أن الشركة تطرح خلال المعرض مرحلة جديدة بمشروع Rosail City، وهى مرحلة LAKE HOUSE، والتى تضم وحدات بمفهوم جديد مميز ومختلف، فالوحدة فى هذه المرحلة عبارة عن فيلا كاملة الخصوصية مدخل وجراج وأسانسير وجاردن خاص، الـLake House بارتفاع مضاعف 6 أمتار وSkyView، فهى فيلات مصممة بحلول معمارية على أعلى مستوى من الرقى والجودة.

وتابع أن وحدات المرحلة تتمتع باطلالة مميزة وفيو بانوراما، كما يتم خلال فترة المعرض طرح عرض حصرى عبارة عن عرض تشطيب مجانى على الوحدات المباعة خلال فترة المعرض، وهو عرض تنافسى سيلقى إقبال العملاء، خاصة فى ضوء ارتفاع تكلفة التشطيب حاليا.

وأوضح أن مشروع «Rosail City» عبارة عن مدينة سكنية متكاملة وتقع على مساحة 56 فدانا بـ«مستقبل سيتى» بمدينة القاهرة الجديدة، ويتميز بنسبة بنائية تصل إلى 18% فقط و82% عبارة عن مساحات خضراء ومسطحات مائية وبحيرات صناعية وخدمات، وهو ما يعنى مشروع ذات مساحات واسعة تضمن حياة ذات جودة ورفاهية للعملاء، ويضم وحدات تتنوع بين الفيلات وتاون هاوس وتوين هاوس وعمارات وشقق سكنية.