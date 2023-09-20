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الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

يوسف القعيد: المستشفى جزء من رواياتي عن حرب أكتوبر

الكاتب والروائي
الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إن انتصار أكتوبر 1973 العظيم هو أحد مناسبات تأسيس مصر الحديثة، ولولا نصر أكتوبر لما وصلنا إلى هذا المناخ العام الذي نحيا فيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أنه التحق بالقوات المسلحة المصرية عام 1965، وجُند في منطقة تجنيد الإسكندرية، وتم ترحيله إلى معسكر لتدريب المشاه، ثم توزيعه على سلاح الخدمات الطبية.

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وتابع أنه تلقى فرقتين في الخدمات الطبية، ثم تم توزيعه مجددا على المستشفى العسكري العام في غمرة، والذي أصبح مستشفى مهما في وقت الحرب، يستقبل الشهداء والجرحى، وبالتالي كل رواياتهع عن الحرب يكون جزءا أساسيا منها هو المستشفى.

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