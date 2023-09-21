عاجل
السيسي يطلع على مستجدات العمل بوزارة العدل رئيس هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف
الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط الحصول على مهلة استلام قطع الأراضي السكنية

قطع أراضي الإسكان
قطع أراضي الإسكان

أعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.

وأشار "غنيم"، إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 

شروط الحصول على مهلة استلام قطع الأراضي السكنية

 

وأضاف نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، ولا تسري هذه التيسيرات على أراضي ابني بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.

مواد متعلقة

الإسكان تناقش مع بعثة البنك الدولي مشروع الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية

ورشة عمل بين الإسكان والوكالة الأمريكية للتنمية وشركات مياه الشرب بالصعيد

تخصيص 62 قطعة أرض بـ 15 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

معاون وزير الإسكان: القطاع العقاري يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد

معاون وزير الإسكان يفتتح معرض سيتي سكيب "مصر 2023" في نسخته الـ12

الإسكان تعلن منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة بيت الوطن

جهاز مدينة الشيخ زايد يجرى القرعة العلنية لتخصيص المحال بالمنطقة الخدمية الإقليمية

رئيس جهاز الشيخ زايد يلتقي أصحاب أراضي التقنين بالمدينة
الجريدة الورقية