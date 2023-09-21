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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"بحوث التناسليات" يختتم القوافل البيطرية بشمال سيناء

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

أشاد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالجهود التي حققتها قوافل معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.

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مديرية الطب البيطري تدفع بقافلة جنوب قنا

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وأعلن الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية  انتهاء أعمال قوافل”بحوث التناسليات” الحيوانية برئاسة الدكتور مصطفى سعيد فاضل وبالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بمحافظة شمال سيناء وأن القافلة قامت بفحص وعلاج وتحصين عدد أكثر من ٤٢٠٠  رأس من الماشية مجانًا لصغار المربين بمحافظة شمال سيناء ويمثلون ١٣٣ حيوانًا تم فحصهم وعلاجهم تناسليا وتم تأهيلهم لاسترداد كفاءتهم التناسلية، و٤٨٣ حيوانًا تم علاجهم باطنيًا و٣٣١٠ حالات تم علاجهم  و٢٥٢ رأس ماشية تم تحصينهم بالتحصينات غير السيادية و(٢٩) حالة عملية جراحية.
بعدد إجمالي ٤٢٠٧ حالات لدي ٢٩٥ مستفيدًا من صغار مربي الماشية.
واضاف فاضل أن القافلة جابت قرى ونواحي العريش والشيخ وبئر العبد لعلاج مواشي وأغنام ودواب صغار المزارعين والمربين وتعتبر سيناء بوابة مصر الشرقية.
 

جانب من القافلة الطبية 

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