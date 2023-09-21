برنامج تدريبي عن طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية بجامعة سوهاج

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامج تدريبي عن "طرق البحث وكتابة المقترحات البحثية"، الذي استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين، وذلك ضمن حقبة البرامج الهادفة إلى تنمية قدرات شباب الباحثين من معاوني أعضاء هيئة التدريس، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.





وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن البرنامج يهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات المتعلقة بإجراء البحث العلمي وكتابة المقترحات البحثية مع تغيير اتجاهاتهم إيجابياً لإدراك أهمية البحث العلمي كقاطرة للتطوير والتنمية.





وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه تم تقديم البرنامج على مدار يومين لعدد ٢٤ مشارك من كليات الجامعة المختلفة، بإجمالي ١٠ ساعات تدريب مباشر، شاملة أنشطة وأساليب تدريبية متنوعة ومنها المحاضرات والمناقشات وورش العمل والعروض والمحاكاة وغيرها، بالإضافة إلى أن البرنامج التدريبي اشتمل على اختبار قبلي وبعدي لمعرفة المشاركين لقياس أثر التدريب، كما تم تحديد توقعاتهم لتلبيتها مع استطلاع رأيهم في عناصر التدريب المختلفة شاملة المدرب والمادة التدريبية ومناخ التدريب وإدارة التدريب.





وأوضح عنبر أنه حاضر باليوم الأول من البرنامج التدريبي الدكتور طارق زكي الأستاذ بكلية الآداب، أما اليوم الثاني فقامت بتقديمه الدكتورة أحلام عبد السلام الأستاذة بكلية الطب، مضبفاً أن البرنامج التدريبي احتوى على العديد من المحاور، شاملة التعريف بالبحث العلمي، ودوره الفاعل كقاطرة للتطوير وحل المشكلات، ثم مناقشة الطرق المختلفة للبحث العلمي، إلى جانب كيفية دراسة مشكلة البحث وتحديد هدفه مع وضع خطة متكاملة للبحث لتحقيق ذلك الهدف، وتناول البرنامج أيضاً تدريب المشاركين على كتابة الجزئيات المختلفة للمقترح البحثي وأهمية كل جزء وفنيات كتابته لتحقيق الهدف منه .





وفي سياق متصل إستقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أعضاء قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، والتي ضمت كلاً من الدكتور نظمي عبدالحميد عبد الغني نائب رئيس جامعة عين شمس السابق، الدكتور محمود عبدالمحسن حسن نائب رئيس جامعة قناة السويس السابق، وبحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور خلف همام عميد الكلية.





وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة بأعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها نخبة من أساتذة وقامات علمية مرموقة، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تفقد اللجنة لموارد كلية الزراعة المادية والبشرية لتفعيل برنامجي تكنولوجيا الزراعات المحمية والهندسة الزراعية والنظم الحيوية، مؤكداً على حرص الجامعة على تطوير برامجها، ومقرراتها الدراسية وإضافة البرامج المستحدثة لمواكبة سوق العمل محلياََ ودولياً.





وأشار الدكتور عبد الناصر يس إلى أن ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وبحثية لمواكبة أحدث النظم التعليمية، من أجل تطوير الخدمة التي تقدمها الجامعة لطلابها وللمجتمع الخارجي، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.





وذكر الدكتور خلف همام أن اللجنة اطلعت على لائحتي البرنامجين ووافقت على كلتاهما، فيما أبدت الموافقة على اعتماد برنامج تكنولوجيا الزراعات المحمية لتفعيله وبدء الدراسة به، حيث يعتمد البرنامج على تقديم مناهج أكاديمية وتطبيقية شاملة وتفصيلية بشكل مبسط وخالي من أي تعقيدات حول القضايا الزراعية الحالية، باستخدام معارفهم العلمية لتحسين الإنتاج وحماية البيئة، كما يقدم هذا البرنامج المعارف العملية الحديثة في مجالي الإنتاج النباتي، وإدارة صحة أو رعاية النباتات، وكذلك الحفاظ علي الماء.





وجدير بالذكر ان اللجنة ضمت ايضاً كلاً من الدكتور محمد السعيد أبو دالي، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب السابق، الدكتور الشوادفي منصور موسى الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة المنوفية، الدكتور علي فتحي علي الحمايل رئيس جامعة دمياط السابق والدكتور أيمن حافظ عيسى عميد كلية الزراعة جامعة المنوفية ، والدكتور أحمد سالمان الأستاذ بابكلية ومقرر اللجنة العلمية الدائمة والدكتور حازم عبدالرحمن رئيس قسم البساتين، بالكلية.