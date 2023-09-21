رئيس هيئة التأمينات: تكلفة المنحة الاستثنائية 32 مليار جنيه وهذا موعد الصرف

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات أنه فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بحزمة الحماية الاجتماعية ومن بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر القادم، قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع القانون لحزمة الحماية الاجتماعية والذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 20/9/2023 وتم إحالة مشروع القانون إلي مجلس النواب الذي سيبدأ دور الانعقاد القادم في الأسبوع الأول في شهر أكتوبر وعقب إقرار مجلس النواب لمشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف معاش شهر نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهري أكتوبر ونوفمبر.



وأشار عوض إلي أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ 32 مليار جنيه سنويًا ويستفيد منها ما يقارب من 11 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وأكد رئيس الهيئة على أن اهتمامات فخامة رئيس الجمهورية بفئة أصحاب المعاشات جاءت منذ تولي سيادته المسئولية عام 2014 وقد انعكست بشكل مباشر علي قيم المعاشات حيث بلغت قيمة المعاشات المنصرفة في العام المالي المنتهي 2022/2023 مبلغ 340 مليار جنيه بينما كانت 86.5 مليار في العام المالي 2013/2014 مشيرًا إلى أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ 6 أشهر وتحديدًا في 1/4/2023 بنسبة 15% من إجمالي المعاش بحد أدنى 170 جنيهًا وحد أقصى 1635 وبتكلفة سنوية 55 مليار جنيه.