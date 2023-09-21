اسيوط تشهد ارتفاع وانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

في سوق شادر اسيوط لتجارة الجملة، شهدت أسعار الخضروات والفواكه تباينًا في تعاملات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023. ارتفع سعر كيلو الطماطم وتراوح بين 10 و15 جنيهًا، في حين انخفضت بعض أنواع الخضروات والفواكه.

أسعار الخضروات اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023

زاد سعر كيلو الطماطم ليتراوح بين 10 و15 جنيها.

ثبت سعر كيلو البطاطس ما بين 8.5 إلى 12.5 جنيه.

سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 7 و10 جنيها.

تتراوح أسعار البصل بين 15 و 21 جنيها للكيلو.

سعر الثوم للكيلو تراوح من 15 إلى 30 جنيه.

انخفض سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 7 و11 جنيها.

سعر الفلفل الحار البلدي فظل مستقراً بين 8 و12 جنيها.

تراجع سعر فلفل الألوان "الأصفر، الأحمر، البرتقالي" من 20 إلى 34 جنيها.

سجلت الملوخية سعرًا يتراوح بين 2.5 و 3.5 جنيها.

تتراوح أسعار الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الباذنجان الأبيض بين 2 و3.5 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار البامية بين 29 و35 جنيه للكيلو.

ارتفع سعر الكوسة اليوم من 9 إلى 14 جنيه.

تتراوح أسعار الفاصوليا بين 24 و34 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الجزر بين 10 و17 جنيه للكيلو.

سجلت البطاطا اليوم أسعاراً تتراوح بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفواكه اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 هي كالتالي:

سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

انخفض سعر كيلو التفاح المصري ليصل إلى بين 15 و25 جنيها.

سعر المانجو البلدي يتراوح ما بين 10 و18 جنيها.

سعر كيلو العنب البناتي الأصفر من 18 إلى 24 جنيها.

سعر العنب البناتي الأحمر بين 18 و24 جنيها.

سعر الجوافة للكيلو من 10 إلى 18 جنيها.

سعر الكنتالوب تتراوح ما بين 7 إلى 15 جنيها.

سعر كيلو الخوخ المستورد 40 جنيها.

سعر كيلو البلح الرملي من 7 إلى 11 جنيها.

سعر الدوم للكيلو 13 جنيها.

سعر القشطة البلدي للكيلو من 15 إلى 25 جنيها.

وقد تسببت عوامل متعددة في هذا التباين في أسعار الخضروات والفواكه. من بين هذه العوامل، تضمنت العرض والطلب، وتوافر المنتج في السوق، وأيضًا التغيرات المناخية والبيئية التي تؤثر على عمليات الزراعة وإنتاجية المحاصيل.

بالنسبة لسعر الطماطم، فهو يتأثر بشكل كبير بالعوامل الموسمية وأيضًا بسوق الصادرات والواردات. قد يتم تصدير كميات كبيرة من الطماطم إلى الخارج، مما يؤدي إلى نقص في العرض وارتفاع الأسعار في السوق المحلية.

من ناحية أخرى، هبط سعر البطاطس والبصل والموز في تعاملات اليوم. يمكن أن يكون ذلك بسبب زيادة الإنتاج المحلي وتوافر هذه المنتجات بكميات كبيرة في السوق. أيضًا، هناك أوقات خلال العام تتزايد فيها الإمدادات المحلية لبعض الخضروات والفواكه مما يؤدي إلى تراجع أسعارها.

ومن المهم أن نذكر أن تباين أسعار الخضروات والفواكه يؤثر بشكل كبير على المستهلكين والتجار على حد سواء. قد يعتمد المستهلكون على تلك الأطعمة كجزء أساسي من نظامهم الغذائي، لذلك فإن ارتفاع الأسعار يمكن أن يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للأفراد. وبالمقابل، يمكن للتجار أن يتأثروا بتلك الأسعار التي قد تؤثر على هامش الربحية.

لذا، فإن من المهم للجهات المختصة في البلاد تنظيم سوق تجارة الجملة ومراقبة أسعار الخضروات والفواكه بشكل منتظم. يجب على الحكومة العمل على توفير بيئة مواتية للمزارعين وضمان توفر المنتجات الزراعية الأساسية بأسعار معقولة للمستهلكين. كما يتعين على الجميع التعاون لتعزيز المستدامة وتحسين سلسلة التوريد الغذائية لضمان توفر الخضروات والفواكه ذات الجودة العالية للجميع.

ويعود هذا التباين في الأسعار إلى عدة عوامل، أهمها تقلبات الطقس وتأثيرها على عمليات الإنتاج والإمداد في المناطق المختلفة. كما يشهد سوق شادر اسيوط ركوداً في الحركة التجارية وانخفاضاً في حجم العروض والطلبات على المنتجات.

وفي هذه الظروف، ينصح الخبراء بأن يتعامل المستهلكون بحكمة ويختاروا المنتجات ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة لتلبية حاجاتهم المختلفة. كما يشجعون على دعم المزارعين والمنتجين الصغار من خلال شراء منتجاتهم المحلية، والمساهمة في تحفيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي في المناطق الريفية.