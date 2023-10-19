محافظ دمياط تناقش مقترحات إعادة ترسيم الحدود الإدارية بين المحافظة ومحافظتي الدقهلية وبورسعيد

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المقترحات التى انتهت إليها اللجنة المشكلة من الجهات المعنية بالمحافظة لإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد

وذلك فى إطار قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٣ لتعديل الحدود الإدارية للمحافظات وفى ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية العامة للمساحة

حيث جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم مع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلى هيئة المساحة بدمياط و إدارتى التخطيط العمراني والاملاك

وتناول الاجتماع استعراض شامل لمقترحات اللجنة بشأن التقسيم الادارى بين محافظة دمياط ومحافظتى الدقهلية وبورسعيد والتى تمت وفقًا للاحداثيات وعدد من المعايير

حيث تم بحث تلك المسارات المقترحة والدراسات المحددة بشأنها وطبيعة كل موقع

وأكدت محافظ دمياط أنه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية و محافظتى الدقهلية وبورسعيد لتحقيق الصالح العام للثلاث محافظات و المواطنين وبما يساهم فى حل المشكلات القائمة والتى تتعلق بهذا الملف