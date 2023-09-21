أسعار الفواكه والخضروات بأسواق قنا اليوم الخميس

تنشر الوفد قائمة باسعار الفواكه والخضروات بمحافظة قنا، اليوم الخميس، نبدئها بأسعار أسعار الفاكهة، فقد بلغ كيلو الموز الـ 15 ، و سجل كيلو التين 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و 40 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيها للكيلو، وسجل كيلو العنب 10جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكموثره 25 جنيها للكيلو، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .

ثانيا الخضراوات فقد سجل سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، فيما بلغ سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر ما بين 20 و25 جنيها، واستقر كيلو الطماطم فى حدود 20 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 10 جنيهات هو الاخر ، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيه.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منها.