طقس اسيوط .. شمس ساطعة و سماء صافية والعظمي 36 درجة مئوية
تشهد محافظة اسيوط اليوم الخميس ٢٠ سبتمبر حالة من استقرار الاحوال الجوية حيث السماء الصافية و الشمس الساطعة.
و سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 36 درجة مئوية .
و تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة.
بينما الرطوبة تتراوح اليوم من 22 ٪ إلى 45 ٪، ودرجة التكثيف تصل إلى 12 درجة مئوية. تكون الهبّات القوية للرياح تصل إلى 39 كم في الساعة.
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