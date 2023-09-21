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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

طقس اسيوط .. شمس ساطعة و سماء صافية والعظمي 36 درجة مئوية

حالة الطقس اسيوط
حالة الطقس اسيوط - صورة ارشيفية

تشهد محافظة اسيوط اليوم الخميس ٢٠ سبتمبر حالة من استقرار الاحوال الجوية حيث السماء الصافية و الشمس الساطعة.

و سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم   36 درجة مئوية .

و تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة.

بينما الرطوبة تتراوح اليوم من 22 ٪ إلى 45 ٪، ودرجة التكثيف تصل إلى 12 درجة مئوية. تكون الهبّات القوية للرياح تصل إلى 39 كم في الساعة. 

 

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