طقس اسيوط .. شمس ساطعة و سماء صافية والعظمي 36 درجة مئوية

تشهد محافظة اسيوط اليوم الخميس ٢٠ سبتمبر حالة من استقرار الاحوال الجوية حيث السماء الصافية و الشمس الساطعة.

و سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم 36 درجة مئوية .

و تهب رياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة.

بينما الرطوبة تتراوح اليوم من 22 ٪ إلى 45 ٪، ودرجة التكثيف تصل إلى 12 درجة مئوية. تكون الهبّات القوية للرياح تصل إلى 39 كم في الساعة.