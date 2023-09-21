حياة كريمة: أهالي الإسماعيلية سعداء بمبادرة “أنت الحياة" (شاهد)

تحدث محمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة فى الإسماعيلية، عن مبادرة "أنت الحياة"، قائلا: "هى واحدة من كبرى الفعاليات التى تقيمها مؤسسة حياة كريمة فى المحافظات، لافتا إلى أنه تم اختيار مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية لإقامة الفعالية".

مبادرة أنت الحياة

وأضاف “جمال” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” أن الفعالية مستمرة منذ يوم 17 سبتمبر حتى غدًا الجمعة، وتقام هذه الفعاليات من العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءا، موضحا ان مبادرة "أنت الحياة" تتم بالشراكة مع أكثر من 11 جهة ما بين قوافل طبية وأسنان و3 ملتقات توظيفية مقدمة من الشباب والرياضة.

وزارة الثقافة

ولفت إلى أن وزارة الثقافة تشارك بأنشطة ثقافية، والمجلس القومى للمرأة الذى يشارك بمحاضرات توعوية وإقامة 6 ورش حرفية للسيدات وإصدار بطاقات الرقم القومى للسيدات مجانا، وإقامة الصندوق القومى لمكافحة الإدمان ندوات توعوية.



وأكد أن ردود فعل الأهالى إيجابية، نتيجة للجهود المشتركة ما بين مؤسسة حياة كريمة والمتطوعين والجهات المشتركة، والإقبال كبير من الأهالى.