محافظ الفيوم ورئيس جهاز تعمير القاهرة يتابعان مشروعات حياة كريمة

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مع وفد دار الهندسة التابع لمجلس الوزراء المشرف على أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالفيوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشملها المبادرة بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بكافة المشروعات والأعمال النهائية وإجراءات الاستلام، وكذا رصد أية ملاحظات، للعمل على تلافيها بشكل عاجل، للانتهاء من كافة الأعمال ودخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها في القريب العاجل.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمهندسة كارمن ممدوح رمزى مدير المكتب الفنى لمشروعات "حياة كريمة" بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، والمهندسة ماجدة محمد بسيونى مدير عام المرافق بجهاز تعمير القاهرة الكبرى، وعدد من مهندسي دار الهندسة، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، ومديرى مديريات الري، والطب البيطري، والطرق، ومسئولي الزراعة والكهرباء والإسعاف، والبريد، ورئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، ونائب رئيس مركز ومدينة إطسا، وممثلي شركات المرافق.

تناول الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى يتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، للوقوف على نسب ومعدلات التنفيذ بتلك المشروعات، خاصة المشروعات التى أوشكت على الانتهاء، ومدى جاهزيتها للاستلام، ومناقشة إجراءات الإستلام والتشغيل، فضلاً عن استعراض آليات تلافي الملاحظات التي يتم رصدها من قبل مسئولي دار الهندسة، ورصد أهم المعوقات التى تواجه عملية الاستلام لبعض الأعمال الإنشائية بمراحل التنفيذ النهائية لعدد من المشروعات، والعمل على فك التشابكات بين القطاعات بالتنسيق فيما بينها.

وخلال الاجتماع، رحب محافظ الفيوم، برئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين في القري والنجوع، من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بكافة القطاعات، مؤكداً على ضرورة تسليم نسخة من التقرير التفصيلي الذي أعده ممثلى دار الهندسة، والذي يتضمن المشروعات التى تم الانتهاء منها مرتبة حسب أولوية الجاهزية للاستلام والتشغيل، لمسئولى جهاز تعمير القاهرة الكبري، للتنسيق مع الجهات المعنية، بهذا الشأن.

وكشف المحافظ، أن اجتماع اليوم يهدف إلي حصر المشروعات التي تبلغ نسب تنفيذها درجات مرتفعة وأوشكت على الانتهاء، مع ترتيبها بحسب جاهزيتها للتسليم تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت، مؤكداً على ضرورة التواصل والتنسيق بين مسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ودار الهندسة، ومسئولي الوحدتيت المحليتين لمركزي إطسا ويوسف الصديق، وممثلي القطاعات المعنية، لمراجعة آخر الملاحظات، التي يتم رصدها من جانب مسئولي دار الهندسة، لمختلف مشروعات "حياة كريمة" التى تم الانتهاء من أعمالها الإنشائية، استعداداً لفرشها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن، مع التركيز على المجمعات الحكومية والزراعية، ومراكز الشباب، ونقاط الإسعاف، والوحدات الصحية، ووضع خطة واضحة لإستلام تلك المنشآت، يتم تنفيذها من خلال رؤية واضحة وموحدة للإسراع في عمليات التسليم.

كما استمع محافظ الفيوم، إلى شرح مفصل لعدد المشروعات بكل قطاع ونسب التنفيذ بها، وما تم الانتهاء منه بالفعل، خاصة مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية، وفى هذا الصدد، وجه المحافظ، مسئولى شركات المرافق بسرعة الانتهاء من توصيل كافة المرافق لتلك المنشآت، والعمل علي تلافى كافة الملاحظات التي رصدها مسئولوا دار الهندسة، وتسليم الجاهز منها، استعداداً لفرشها ودخولها الخدمة.

كما تناول الاجتماع، استعراض موقف المنشآت الصحية، وتحديد ما ينقصها من أعمال للاستلام، ووجه المحافظ، مسئول شركة الكهرباء بالانتهاء من الأعمال المتبقية خلال أسبوعين، كما أكد على رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بإنهاء كافة الأمور المتعلقة بتوصيل أعمال الصرف الصحى للوحدات الصحية، إلى جانب توفير سيارات مطافى بالتنسيق مع مسئولى الحماية المدنية.

الطرق الداخلية

كما ناقش محافظ الفيوم، الموقف التنفيذى لعدد من الطرق الداخلية بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، موجهاً مدير مديرية الطرق، بمعاينة طريق الهشاترة بمركز يوسف الصديق، على الطبيعة مع مسئولى دار الهندسة، لوضع الأسس اللازمة لتحقيق الاستفادة المرجوة منه، كما أكد على العمل على تخفيض المنسوب لأعمال المرافق بطريق معصرة عرفه/ كفر الزعفرانى بمركز إطسا، بما يتناسب مع ملاحظات مسئولى دار الهندسة لسرعة استلامه.

واستمع المحافظ، للموقف التنفيذى للصرف الصحى بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق، فيما يخص محطات الرفع وشبكات الانحدار، ومحطات المعالجة ومحطات المياه، وكذا موقف توصيل خطوط الغاز وشبكات الاتصالات، مؤكداً على تحديث التعديلات اللازمة للأعمال المستهدفة والانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن، كما أكد محافظ الفيوم على تحديد مكاتب البريد الجاهزة لدخولها الخدمة، وخاصة تلك الموجودة بالمجمعات الخدمية لتعود بالنفع على أكبر عدد من المواطنين.



