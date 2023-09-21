الخميس 21 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمسية شعرية غنائية بالهناجر.. الاثنين

بوابة الوفد الإلكترونية

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية  بعنوان "صلوا على الزين"  فى الثامنة والنصف  من مساء يوم الاثنين ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

 

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار فى حب الله ورسوله.

 

كما يشارك فى الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التى تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

مواد متعلقة

مجدي الحسيني ضيف صالون الأوبرا الثقافي

مؤتمر صحفي لتدشين أول منصة إلكترونية لعرض الأعمال الفنية بأكاديمية الفنون.. الأربعاء

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

نجوم الفن يودعون أشرف مصيلحي إلى مثواه الأخير

انطلاق المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي

مختبر المرح في مكتبة مصر الجديدة للطفل غداً

تشييع جنازة أشرف مصيلحي بمسجد المشير طنطاوي.. اليوم

بيت الروبي.. إيرادات الفيلم في آخر ليلة عرض
الجريدة الورقية