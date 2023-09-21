أمسية شعرية غنائية بالهناجر.. الاثنين

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمسية شعرية غنائية بعنوان "صلوا على الزين" فى الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين ٢٥ سبتمبر الجارى، على مسرح مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، وذلك احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

تأتى الأمسية ضمن سلسلة أمسيات "بهجة الروح" التى يقيمها القطاع، وينظم الأمسية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، تقديم الشاعر محمد بهجت، الذى يلقى مجموعة من الأشعار فى حب الله ورسوله.

كما يشارك فى الأمسية فرقة "الحضرة المصرية" التى تشدو بباقة من الأغانى والابتهالات الدينية، بمصاحبة أوركسترا المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.