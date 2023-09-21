مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يستقبل 5073 متردداً على العيادات الخارجية
استقبل مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط 5073 متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر أغسطس الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة فاروق مدير مستشفى الإصابات.
وسجل مستشفى الإصابات والطوارئ 174 حالة دخول بالاقسام الداخلية، وأجرى المستشفى 72 حالة منظار، واستقبل 88 حالة وزارة صحة، بالإضافة إلى استقبال 66 حالة تأمين صحي، و11 حالات سداد، و6 حالات عامة، و9 تعاقدات أخرى، كما تم إجراء 50 عملية فقرات، و35 عملية مفصل، و35 عملية قدم وكاحل، خلال الشهر نفسه
تشير الأرقام الرسمية إلى أن مستشفى الإصابات والطوارئ بجامعة أسيوط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المرضى المترددين على العيادات الخارجية، وخاصةً في الفترة الأخيرة، ولا شك أن هذا الارتفاع يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها المستشفى من قبل الجمهور، والتزامه المتواصل بتقديم خدمة طبية ذات مستوى عالٍ وجودة عالية لكافة الحالات المرضية التي ترد إليه. يعزز ذلك الثقة بين أهالي المنطقة، ويؤكد مكانة المستشفى على المستوى المحلي والإقليمي، وجميع الأطباء والممرضات العاملين بالمستشفى يبذلون جهوداً مضاعفة لتأمين رعاية طبية قصوى للمرضى، ويحرصون على العمل بهدف بلوغ الأهداف المنشودة.
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